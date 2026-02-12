Quaest: 82% dos brasileiros querem código de conduta para ministros do STF

O levantamento mais recente da Genial/Quaest aponta que 82% dos brasileiros concordam que o Supremo Tribunal Federal (STF) precisa de um código de ética e de conduta para os ministros.

Apenas 10% discordam, enquanto 1% não concorda nem discorda, e 7% não sabem ou não souberam responder. O levantamento foi feito entre 5 e 9 de fevereiro, com 2.004 entrevistados, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

A aprovação é maior no grupo que se autodeclara "direita não bolsonarista", dos quais 92% disseram concordar com a implantação do código de conduta. Bolsonaristas, 86%; esquerda não lulista, 83%; independentes, 78%; e lulistas, 74%.

Código de conduta STF

O debate sobre a implantação de um código de ética e de conduta para os ministros da Suprema Corte ganhou força nos últimos anos, nos quais o magistrado assumiu protagonismo no julgamento de matérias de grande interesse público, como o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Diante da aparição pública de ministros do STF, a pauta ganhou ainda mais tração. Dias Toffoli, que foi relator do processo sobre as fraudes do Banco Master, foi flagrado viajando ao lado de um advogado que defende a instituição. O ministro está sob pressão em meio a acusações de envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do banco.