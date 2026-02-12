Figueiredo critica fala de Nikolas sobre Flávio Bolsonaro: 'Egotrip louca'

Para o influenciador Paulo Figueiredo, Nikolas Ferreira (PL-SP) está em uma “egotrip cada vez mais louca”. A crítica veio após o deputado federal dizer que vai priorizar Minas Gerais nas eleições deste ano.

Nikolas disse que está sendo atacado e negou que esteja discordando da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Ele reafirmou o apoio ao “01”, mas explicou a estratégia de enfoque estadual: “A votação expressiva que o povo mineiro me confiou é um dos pilares que sustentam a minha força (...) Historicamente, a vitória em Minas Gerais é condição necessária para que um candidato se torne presidente”.

‘Egotrip’ de Nikolas

Por outro lado, Paulo Figueiredo reagiu: “A egotrip está cada vez mais louca. Agora, resolve dar um ultimato no candidato presidencial para que ele desautorize críticas dos eleitores a ele. Como se o Flávio tivesse que autorizar ou desautorizar o que eu e outros - que, ao contrário do Nikolas, não estamos na sua estrutura partidária - falamos”.

No post do deputado, ele havia pedido que críticas a pessoas que, como ele, têm “uma vida dedicada às causas e valores defendidos pela direita”, sejam “desautorizados publicamente”.

“Cruz credo, cara! Pelo amor... vamos botar a bola no chão e remar juntos no mesmo objetivo! Eu e vários outros, que talvez não tenham tanta voz, só estamos pedindo isso: que você (e todos) remem junto com toda sua força e enorme capacidade, mesmo que você não tenha o protagonismo - em nome de algo MAIOR. É bem razoável e, acima de tudo, justo!”, afirmou Figueiredo.

O influenciador disse ter enviado mensagem para Nikolas antes do post, mas o parlamentar não teria respondido. “Provavelmente, porque hoje em dia ele é importante demais”.

Apesar da crítica, Figueiredo afirmou ter “enorme confiança” de que o coração de Nikolas será “tocado”, e os dois caminharão juntos na campanha.

