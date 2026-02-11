Flávio Bolsonaro se consolida como maior opositor de Lula , revela Quaest

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se consolida como o principal opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela eleição presidencial, é o que revela a nova rodada da pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/02). Em sete simulações de primeiro turno realizadas, o petista aparece com percentuais entre 35% e 39% das intenções de voto. Ja o senador pontua entre 29% e 33% dos votos.

Ratinho Júnior (PSD) aparece em dois cenários, com 7% e 8%, e Zema tem 4% nas quatro simulações em que seu nome aparece. O governador Ronaldo Caiado, de Goiás (União Brasil), em duas simulações, tem 4% das intenções de voto. Já Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, também está em dois cenários, com 3% e 4%

O levantamento também aponta que Lula, que vai disputar seu quarto mandato, venceria todos os candidatos da oposição no segundo turno, por diferenças que variam de cinco pontos percentuais, contra Flavio Bolsonaro (43% a 38%), e 19 pontos contra o presidente do recém-criado partido Missão e um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (44% a 25%).

Contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Lula venceria por oito pontos percentuais (43% a 35%). Na disputa contra o governador Romeu Zema (Novo), Lula ganharia com uma diferença de 11 pontos percentuais (43% a 32%).

A pesquisa também avaliou o impacto entre os eleitores do sobrenome Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, 49% acham que Lula venceria um candidato da oposição sem sobrenome Bolsonaro e 55% dizem que o presidente venceria um candidato da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.





Aprovação





O levantamento também revelou que a aprovação do governo Lula segue estável, oscilando dentro da margem de erro (de 2 pontos), com 49% de desaprovação e 45% de aprovação. Em janeiro, o placar estava empatado com 47%. Em relação à avaliação do governo, 33% consideram positivo, 26% regular e 39% negativo. Questionados sobre os mandatos anteriores, 42% dos entrevistados consideram que este governo está pior que os dois primeiros mandatos de Lula, enquanto 20% acham melhor que os anteriores (2003/2010).

A Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores em todo o país. A pesquisa foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como BR-00249/2026.

Confira as simulações de Primeiro turno

Cenário 1

Lula (PT) – 35%

Flávio Bolsonaro (PL) – 29%

Ratinho Júnior (PSD) – 8%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Renan Santos (Missão) – 1%

Indecisos – 7%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%







Cenário 2

Lula (PT) – 38%

Flávio Bolsonaro (PL) – 30%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Ronaldo Caiado (PSD) – 4%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Renan Santos (Missão) – 1%

Indecisos – 7%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%





Cenário 3

Lula (PT) – 38%

Flávio Bolsonaro (PL) – 31%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Eduardo Leite (PSD) – 3%

Renan Santos (Missão) – 2%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

Cenário 4

Lula (PT) – 37%

Flávio Bolsonaro (PL) – 31%

Ratinho Júnior (PSD) – 7%

Aldo Rebelo (DC) – 2%

Renan Santos (Missão) – 2%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%







Cenário 5

Lula (PT) – 39%

Flávio Bolsonaro (PL) – 32%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Aldo Rebelo (DC) – 2%

Renan Santos (Missão) – 2%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

Cenário 6

Lula (PT) – 39%

Flávio Bolsonaro (PL) – 32%

Ronaldo Caiado (PSD) – 4%

Renan Santos (Missão) – 2%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 16%

Cenário 7

Lula (PT) – 37%

Flávio Bolsonaro (PL) – 33%

Eduardo Leite (PSD) – 4%

Aldo Rebelo (DC) – 2%

Renan Santos (Missão) – 2%

Indecisos – 7%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

