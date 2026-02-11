Assine
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que Nikolas não quer ser candidato ao Governo de Minas

Senador vinha considerando lançar o deputado para ter um palanque forte no segundo maior colégio eleitoral do país

CAROLINA LINHARES
CAROLINA LINHARES
Repórter
11/02/2026 19:57 - atualizado em 11/02/2026 19:58

Camiseta de Nikolas faz alusão a "Débora do Batom"
Camiseta de Nikolas faz alusão a "Débora do Batom" crédito: Reprodução/Nikolas Ferreira

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou, nesta quarta-feira (11), que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) não vai concorrer ao Governo de Minas Gerais porque não quer.

Como mostrou a Folha, Flávio vinha considerando lançar Nikolas em aliança com uma ala do centrão para ter um palanque bolsonarista forte no estado, considerado crucial na eleição nacional.

O senador havia discutido o nome do parlamentar em conversa recente com cardeais do União Brasil e do PP, que formam uma federação. Essas legendas do centrão estavam entusiasmadas porque consideram Nikolas como amplo favorito na corrida pelo governo.

Em Minas, o governador Romeu Zema (Novo) é pré-candidato à Presidência e tem o vice, Matheus Simões (PSD), como pré-candidato ao governo. Dessa forma, o PL corre o risco de ter o candidato da máquina fazendo campanha para outro nome na corrida pelo Planalto.

Simões, que deve assumir o cargo de Zema em março, já afirmou que vai apoiá-lo na corrida presidencial. "O presidente [do partido, Gilberto] Kassab foi muito claro. Em Minas Gerais, o palanque é do governador Romeu Zema, é assim que nós caminharemos", disse em outubro passado.

Nikolas já havia afirmado em outras ocasiões que não tinha desejo de disputar essa eleição majoritária. Pessoas próximas a Flávio dizem que o deputado foi indagado no ano passado se toparia concorrer ao governo e disse que não.

