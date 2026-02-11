Deputado do PL chama carnaval de 'bacanal a céu público': 'sexo e drogas'

No Plenário da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Feliciano (PL-SP) discursou contra o carnaval nesta quarta-feira (11/2).

Pastor evangélico ligado à Assembleia de Deus, o parlamentar apontou que o feriado pode capturar pessoas que estão com a “fé abalada” e nunca mais vão voltar.

Marco Feliciano chamou o feriado de “bacanal a céu público”: “Infelizmente, é uma festa regada a nudez, sexo, drogas e álcool. (...) Do ponto de vista espiritual, para mim isso é uma grande guerra”.

Ele pediu que as pessoas repensem: “De fato vale a pena tudo isso?”.

Lula na Sapucaí

O deputado também citou o enredo sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será apresentado pela Acadêmicos de Niterói no domingo (15/2), na estreia da escola na Série Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Feliciano chamou de “falta de pudor” o desfile. Ontem, também na Câmara, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, cantou o samba-enredo que homenageia Lula.

“Vamos aproveitar esse carnaval para a gente também brincar, se divertir. Vamos curtir o samba-enredo do presidente Lula, que é lindo. 'Quanto custa fome, quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva'”, cantou.

