Assine
overlay
Início Política
CONGRESSO

Esvaziada às vésperas do carnaval, Câmara reúne 10 deputados em plenário

Marcaram presença Erika Kokay (PT-DF), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Talíria Petrone (PSol-RJ), dentre outros parlamentares

Publicidade
Carregando...
VO
Vanilson Oliveira
VO
Vanilson Oliveira
Repórter
11/02/2026 16:19

compartilhe

SIGA
x
Câmara dos Deputados está esvaziada nas vésperas do carnaval
Câmara dos Deputados está esvaziada às vésperas do carnaval crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press

CORREIO BRAZILIENSE

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O plenário da Câmara dos Deputados já apresenta esvaziamento às vésperas do carnaval. Com a proximidade do feriado, parlamentares deixaram Brasília (DF) e retornaram aos seus estados de origem, reduzindo a presença em plenário.

Na sessão desta quarta-feira (11/2), 10 deputados registraram presença.

Os trabalhos foram conduzidos pelo deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que presidiu a sessão em meio ao baixo quórum.

Dentre os presentes estavam Erika Kokay (PT-DF), Alberto Fraga (PL-DF), Marcel van Hattem (Novo-RS), Talíria Petrone (PSol-RJ) e Luiz Lima (Novo-RJ).

Leia Mais

O carnaval será celebrado oficialmente na terça-feira (17/2), com ponto facultativo na segunda (16/2) e na Quarta-Feira de Cinzas (18/2), até as 14h, conforme prática adotada na administração pública federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A proximidade das datas contribuiu para a redução da movimentação no Congresso Nacional. O retorno aos trabalhos ficará para a semana seguinte, pós-folia.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados carnaval congresso deputados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay