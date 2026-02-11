Esvaziada às vésperas do carnaval, Câmara reúne 10 deputados em plenário

CORREIO BRAZILIENSE

O plenário da Câmara dos Deputados já apresenta esvaziamento às vésperas do carnaval. Com a proximidade do feriado, parlamentares deixaram Brasília (DF) e retornaram aos seus estados de origem, reduzindo a presença em plenário.

Na sessão desta quarta-feira (11/2), 10 deputados registraram presença.

Os trabalhos foram conduzidos pelo deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que presidiu a sessão em meio ao baixo quórum.

Dentre os presentes estavam Erika Kokay (PT-DF), Alberto Fraga (PL-DF), Marcel van Hattem (Novo-RS), Talíria Petrone (PSol-RJ) e Luiz Lima (Novo-RJ).

O carnaval será celebrado oficialmente na terça-feira (17/2), com ponto facultativo na segunda (16/2) e na Quarta-Feira de Cinzas (18/2), até as 14h, conforme prática adotada na administração pública federal.

A proximidade das datas contribuiu para a redução da movimentação no Congresso Nacional. O retorno aos trabalhos ficará para a semana seguinte, pós-folia.