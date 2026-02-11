Lula e Flávio Bolsonaro lideram rejeição, diz Quaest

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lideram a rejeição entre todos os sete nomes testados na segunda rodada da pesquisa Genial Quaest feita este ano. Levantamento divulgado nesta quarta-feira (11/2) revela que a rejeição dos dois principais nomes na disputa supera 50%. Flávio tem 55% e Lula 54%, mesmos percentuais da pesquisa anterior, feita em janeiro.

A pesquisa também levantou a rejeição levando em conta o perfil ideológico do eleitor. Entre os que se declaram bolsonaristas, 96% afirmam que não votariam em Lula de maneira nenhuma. Entre os lulistas, 85% rejeitam a candidatura do senador. Já entre os considerados independentes, as rejeições a Lula e Flávio atingem o mesmo percentual: 64% não votariam nem no presidente e nem no senador.

Além da rejeição direta à candidatura, outros dados indicam a resistência aos dois principais nomes da disputa. Entre os ouvidos, 57% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula não merece ser reeleito para mais quatro anos em 2026. Entre os que se dizem independentes, esse número é de 67%.

Já 49% dos eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum em um candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre lulistas e a esquerda não lulista, essa rejeição à indicação de um candidato por Bolsonaro sobe para 90% e 80%, respectivamente.

Outros 44% afirmam ter medo da volta da família Bolsonaro ao poder, enquanto 41% têm mais temor da continuidade do governo Lula.

O instituto fez 2.004 entrevistas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00249/2026 e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Confira a rejeição de cada candidato

Flávio (PL): 55%

Lula (PT): 54%

Ratinho Júnior (PSD): 40%.

Ronaldo Caiado (PSD): 35%.

Eduardo Leite (PSD): 35%.

Romeu Zema (Novo): 34%.

Aldo Rebelo (DC): 26%.

Renan Santos (Missão): 19%