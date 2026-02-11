Quaest: diferença entre Lula e Flávio no 2º turno é de 5 pontos

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Pesquisa realizada pelo Instituto Genial Quaest mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança do segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto, mas a diferença em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caiu de 7 pontos percentuais para 5 pontos – variação dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos.

De acordo com o recorte por posicionamento político, Lula detém 98% dos votos entre os "lulistas", enquanto Flávio Bolsonaro concentra 93% entre os "bolsonaristas". Entre os independentes, Lula tem 31%, Flávio 26%, e a maioria (38%) não votaria em nenhum dos dois.





Governadores no páreo





Além do senador, a pesquisa testou outros nomes na disputa do segundo turno, entre eles o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que aparece melhor pontuado depois do filho do ex-presidente. Neste cenário, Lula tem 43% e Ratinho 35%.

Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a diferença é de 10 pontos percentuais (42% a 32%).





Já na disputa contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a diferença é de 11 pontos. Lula tem 43% e Zema 32%.





No cenário contra Eduardo Leite (PSD), Lula tem 42% e o governador do Rio Grande do Sul 28%.





No segundo turno contra Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos, Lula aparece com 44% e os dois pré-candidatos com 25%.

A Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores em todo o país. A pesquisa foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como BR-00249/2026.





Confira os cenários de Segundo turno





Cenário 1: Lula 43% vs. Flávio Bolsonaro 38% (Diferença de 5 pontos percentuais).

Cenário 2: Lula 43% vs. Ratinho Júnior 35% (Diferença de 8 pontos percentuais).

Cenário 3: Lula 42% vs. Ronaldo Caiado 32% (Diferença de 10 pontos percentuais).

Cenário 4: Lula 43% vs. Romeu Zema 32% (Diferença de 11 pontos percentuais).

Cenário 5: Lula 42% vs. Eduardo Leite 28% (Diferença de 14 pontos percentuais).

Cenário 6: Lula 44% vs. Aldo Rebelo 25% (Diferença de 19 pontos percentuais).

Cenário 7: Lula 44% vs. Renan Santos 25% (Diferença de 19 pontos percentuais).