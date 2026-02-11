Quaest: diferença entre Lula e Flávio no 2º turno é de 5 pontos
No levantamento anterior, feito em janeiro, distância entre os dois era de sete pontos. Variação está dentro da margem de erro, de dois pontos
Pesquisa realizada pelo Instituto Genial Quaest mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança do segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto, mas a diferença em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caiu de 7 pontos percentuais para 5 pontos – variação dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos.
De acordo com o recorte por posicionamento político, Lula detém 98% dos votos entre os "lulistas", enquanto Flávio Bolsonaro concentra 93% entre os "bolsonaristas". Entre os independentes, Lula tem 31%, Flávio 26%, e a maioria (38%) não votaria em nenhum dos dois.
Governadores no páreo
Além do senador, a pesquisa testou outros nomes na disputa do segundo turno, entre eles o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que aparece melhor pontuado depois do filho do ex-presidente. Neste cenário, Lula tem 43% e Ratinho 35%.
Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a diferença é de 10 pontos percentuais (42% a 32%).
Já na disputa contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a diferença é de 11 pontos. Lula tem 43% e Zema 32%.
No cenário contra Eduardo Leite (PSD), Lula tem 42% e o governador do Rio Grande do Sul 28%.
No segundo turno contra Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos, Lula aparece com 44% e os dois pré-candidatos com 25%.
A Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores em todo o país. A pesquisa foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como BR-00249/2026.
Confira os cenários de Segundo turno
Cenário 1: Lula 43% vs. Flávio Bolsonaro 38% (Diferença de 5 pontos percentuais).
Cenário 2: Lula 43% vs. Ratinho Júnior 35% (Diferença de 8 pontos percentuais).
Cenário 3: Lula 42% vs. Ronaldo Caiado 32% (Diferença de 10 pontos percentuais).
Cenário 4: Lula 43% vs. Romeu Zema 32% (Diferença de 11 pontos percentuais).
Cenário 5: Lula 42% vs. Eduardo Leite 28% (Diferença de 14 pontos percentuais).
Cenário 6: Lula 44% vs. Aldo Rebelo 25% (Diferença de 19 pontos percentuais).
Cenário 7: Lula 44% vs. Renan Santos 25% (Diferença de 19 pontos percentuais).