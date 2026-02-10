Gleisi canta samba-enredo sobre Lula na Câmara

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, cantou o samba-enredo da escola Acadêmicos de Niterói, que homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (10/2), na Câmara dos Deputados.

O Plenário da Casa teve sessão solene em homenagem ao aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT), que completou 46 anos. Ex-presidente da legenda, Gleisi discursou e exaltou Lula.

“Nós vamos ganhar essa eleição de novo. Lula vai subir pela quarta vez a rampa do Palácio do Planalto. Mas nós vamos ter que estar preparados para o debate e a luta. Não basta apenas dizer o que fizemos, é preciso fazer a disputa política das ideias que defendemos e do projeto que nós queremos para esse Brasil”, disse a ministra.

Samba-enredo sobre Lula

Ao fim do discurso, Gleisi disse que os militantes devem aproveitar o carnaval e cantou trecho do samba da Acadêmicos de Niterói. A escola vai estrear na Série Especial do Carnaval do Rio de Janeiro no domingo (15) e escolheu homenagear o presidente na primeira passagem pela Marquês de Sapucaí.

“Vamos aproveitar esse carnaval para a gente também brincar, se divertir. Vamos curtir o samba-enredo do presidente Lula, que é lindo. 'Quanto custa fome, quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva'”, falou Gleisi.

A homenagem da escola enfrenta críticas da oposição a Lula. Nesta terça, o Partido Novo entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmando que o enredo é propaganda eleitoral antecipada e pedindo que seja cobrada multa de R$ 9,6 milhões.

Como as demais escolas da Série Especial, a Niterói recebeu R$ 1 milhão em dinheiro público da Embratur para fazer o desfile. O investimento foi questionado por políticos da oposição, e o ministro do TCU, Aroldo Cedraz, já rejeitou um pedido de suspensão da verba.