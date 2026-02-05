Desfile em homenagem a Lula na Sapucaí terá ministros e deputados

Enquanto causa polêmica com a oposição, o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula já está na agenda das ministras Gleisi Hoffmann, Macaé Evaristo, Margareth Menezes e Márcia Lopes. As quatro confirmaram que vão desfilar na ala “Amigos do Lula” na Marquês de Sapucaí, na abertura do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, no domingo, 15.

Também estarão na avenida Camilo Santana, os deputados Lindbergh Farias e José Guimarães, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. O nome de José Dirceu está na lista, mas o ex-ministro ainda não decidiu se vai.

Entusiasta da homenagem, o prefeito de Maricá e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, foi um dos primeiros a aceitar o convite. A tesoureira do PT, Gleide Andrade, e o vice-presidente do partido e deputado Jilmar Tatto vão fazer jornada dupla. Sairão na ala da escola de Niterói e voltarão para a avenida para desfilar pela Portela.

O presidente do PT, Edinho Silva, não vai se arriscar no samba. Assistirá ao desfile no Sambódromo, provavelmente com o presidente, que estará no camarote da Prefeitura.