O tour de Paes por Brasília e a oferta de Carnaval que ele fez a Lula
O prefeito do Rio esteve com Lula e aproveitou para oferecer um espaço reservado na Marquês de Sapucaí durante os desfiles das escolas de samba
compartilheSIGA
As andanças Eduardo Paes (PSD) por Brasília nesta semana têm sido interpretadas no governo Lula como um sinal claro de que o prefeito do Rio de Janeiro deve escancarar de forma mais explícita, a partir de agora, o seu palanque no estado para a campanha do presidente à reeleição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nesta terça-feira, 3, Paes esteve com Lula para tratar da decisão do Ministério de Portos e Aeroportos que, no final do ano passado, havia liberado a ampliação do limite de passageiros no aeroporto Santos Dumont.
O prefeito se opunha à ideia porque prefere manter o processo de revitalização do Galeão, que voltou a receber um número elevado de passageiros após a limitação dos voos no Santos Dumont. A demanda de Paes foi atendida, e ainda nesta terça o governo federal anunciou a revogação do ato.
Camarote privativo
Para além do assunto principal da visita, o prefeito carioca aproveitou o encontro para oferecer ao presidente e à primeira-dama, Janja da Silva, um espaço reservado na Marquês de Sapucaí para o casal assistir aos desfiles das escolas de samba. O espaço privativo fica dentro do camarote da prefeitura do Rio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O gesto foi visto pelo governo como um cortejo a Lula, e uma demonstração de que Paes quer aproveitar o Carnaval para dar visibilidade à aliança com o presidente – será, evidentemente, uma oportunidade e tanto para produzir imagens para a campanha do prefeito ao governo estadual.