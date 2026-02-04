O tour de Paes por Brasília e a oferta de Carnaval que ele fez a Lula

As andanças Eduardo Paes (PSD) por Brasília nesta semana têm sido interpretadas no governo Lula como um sinal claro de que o prefeito do Rio de Janeiro deve escancarar de forma mais explícita, a partir de agora, o seu palanque no estado para a campanha do presidente à reeleição.

Nesta terça-feira, 3, Paes esteve com Lula para tratar da decisão do Ministério de Portos e Aeroportos que, no final do ano passado, havia liberado a ampliação do limite de passageiros no aeroporto Santos Dumont.

O prefeito se opunha à ideia porque prefere manter o processo de revitalização do Galeão, que voltou a receber um número elevado de passageiros após a limitação dos voos no Santos Dumont. A demanda de Paes foi atendida, e ainda nesta terça o governo federal anunciou a revogação do ato.

Camarote privativo

Para além do assunto principal da visita, o prefeito carioca aproveitou o encontro para oferecer ao presidente e à primeira-dama, Janja da Silva, um espaço reservado na Marquês de Sapucaí para o casal assistir aos desfiles das escolas de samba. O espaço privativo fica dentro do camarote da prefeitura do Rio.

O gesto foi visto pelo governo como um cortejo a Lula, e uma demonstração de que Paes quer aproveitar o Carnaval para dar visibilidade à aliança com o presidente – será, evidentemente, uma oportunidade e tanto para produzir imagens para a campanha do prefeito ao governo estadual.