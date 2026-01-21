Carnaval ‘atravessa’ o lançamento da pré-candidatura de Lula em Salvador

A proximidade com os festejos de Carnaval tem causado problemas para o PT na organização do encontro em que o partido pretende lançar a pré-candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, em Salvador. O plano petista é fazer o lançamento da pré-candidatura em 7 de fevereiro, o último dos três dias de um evento organizado na capital baiana para comemorar os 46 anos da legenda.

O evento está previsto para ocorrer no Trapiche Barnabé, uma conhecida casa de festas da cidade. A previsão é que Lula esteja presente apenas no dia 7, um sábado.

Como o encontro se dará a uma semana do Carnaval oficial, quando Salvador já estará em ritmo de folia, os organizadores têm enfrentado dificuldades para contratar artistas. Nem mesmo a ministra Margareth Menezes (Cultura), cantora de axé que costuma ter agenda intensa durante os eventos carnavalescos baianos, confirmou até agora sua presença. Por isso a programação ainda não foi fechada e divulgada.

Ao PlatôBR, a assessoria da ministra informou que ela realmente não confirmou presença e que o ato de lançamento da pré-candidatura não consta na agenda da ministra. Margareth Menezes pretende tirar férias durante o Carnaval para participar de ensaios. Desde 2024, ela comanda o Trio da Cultura, que já recebeu convidados como Gilberto Gil, Chico César, Fafá de Belém e a angolana Pongo. No último dia 15, ao participar da festa da Lavagem do Bomfim, ela disse a jornalistas que “não abre mão” de participar do Carnaval.

Embora ainda não tenha confirmado presença no sábado, Margareth Menezes deve participar do encontro petista nos dias anteriores. Na sexta-feira, 6, ela tem participação prevista em um debate sobre cultura, mobilização social e economia criativa. Outro ministro convidado para falar é Sidônio Palmeira (Secom), que conduzirá uma mesa sobre “comunicação, democracia e soberania”.

Na quinta, 5, haverá um fórum com a presença de todos os presidentes estaduais do partido, além de mesas de debates sobre temas como, por exemplo, a conjuntura internacional. O tema do encontro remete ao projeto reeleitoral petista: “Para vencer com Lula em 2026”. O diretório diretório nacional se reunirá durante o evento para avalizar a candidatura do presidente como prioridade. Também serão empossados os secretários setoriais escolhidos na última eleição interna do PT.

O partido também pretende homenagear nomes históricos do partido que morreram em 2025: Paulo Frateschi, morto em novembro, e Everaldo Conceição, que morreu em agosto, depois de assumir uma das vice-presidências nacionais da legenda.