Lula quer resolver entrave entre governador e vice do Maranhão após o Carnaval

Bruna Lima
29/01/2026 09:05

Lula quer resolver o entrave político entre o governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o vice, Felipe Camarão, na disputa do governo do estado. O presidente trabalha para que, após o Carnaval, os dois cheguem a um acordo para a composição de uma chapa que reúna seus campos políticos.

A disputa se dá porque Brandão quer lançar seu sobrinho Orleans Brandão, enquanto Camarão, do PT, trabalha por uma candidatura própria. O petista tem defendido que o sobrinho de Brandão seja seu vice. O governador quer que Orleans seja o cabeça da chapa.

Ambos pleiteiam o apoio de Lula, que, por sua vez, não quer perder o eleitorado e a articulação política do governador nem desagradar o pré-candidato do PT.

Brandão era do PSB, mas está sem partido desde outubro de 2025. Ele vem se aproximando de siglas como União Brasil e Republicanos.

Caso haja uma composição, Lula apoiaria para o Senado o nome de Carlos Brandão, que sairia do governo em abril e daria lugar a Felipe Camarão.

O PT acredita que uma chapa que alie Brandão e Camarão conseguirá uma coligação política ampla no estado, com partidos do centro e da esquerda.

Os outros candidatos ao governo do Maranhão são Eduardo Braide, do PSD, que aparece liderando as pesquisas, e Lahesio Bonfim, do Novo.

