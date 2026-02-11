Senado em SP: Haddad e Marina Silva lideram disputa, diz Paraná Pesquisas

Uma pesquisa sobre as eleições de 2026 aponta o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, à frente nas intenções de voto aos concorrentes às cadeiras no Senado.

Os dados são de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (11/2). Com 54 vagas em disputa, o pleito renova dois terços do Senado Federal. Cada eleitor no país poderá eleger dois senadores pelo estado onde mora.

Em um primeiro cenário estimulado, em que cada entrevistado poderia citar até dois candidatos pelos quais votariam para o cargo de Senador, Haddad lidera com 36,5% das intenções de voto. Marina Silva aparece na sequência, com 31,3% das intenções, e o deputado federal Capitão Derrite (PP-SP) fica em terceiro, com 29,9%.

Cenário 1

Fernando Haddad: 36,5%

36,5% Marina Silva: 31,3%

31,3% Capitão Derrite: 29,9%

29,9% Coronel Mello Araújo: 20,3%

20,3% Ricardo Salles: 11,5%

11,5% Paulinho da Força : 9,2%

: 9,2% Baleia Rossi: 7,2%

7,2% Robson Tuma: 5,8%

5,8% Não sabe/não opinou: 4,2%

4,2% Ninguém/Branco/Nulo: 11,2%

Em um segundo cenário, com a inclusão do deputado federal Mario Frias (PL-SP) e o deputado estadual por São Paulo Gil Diniz (PL) no lugar do vice-prefeito de São Paulo Coronel Mello Araújo, Haddad segue na liderança com 36,1%. Marina Silva continua em segundo, com 31,5% das intenções, e Derrite se mantém em terceira posição, com 27,2%.

Cenário 2

Fernando Haddad: 36,1%

36,1% Marina Silva: 31,5%

31,5% Capitão Derrite : 27,2%

: 27,2% Mario Frias: 16,1%

16,1% Ricardo Salles: 12%

12% Paulinho da Força: 9,6%

9,6% Gil Diniz: 8%

8% Baleia Rossi: 7,8%

7,8% Robson Tuma: 6,3%

6,3% Não sabe/não opinou: 3,5%

3,5% Ninguém/Branco/Nulo: 10,4%

Espontâneo

Já em um cenário espontâneo para o pleito do legislativo federal, 81,5% dos entrevistados não souberam opinar e outros 6,7% optaram pelo voto nulo. Nesta ocasião, Haddad conquistou 2,7% das intenções de voto, sendo o candidato na liderança da pesquisa. Capitão Derrite ficou na sequência, seguido de Eduardo Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Simone Tebet. Considerando a margem de erro, os cinco empatam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fernando Haddad: 2,7%

2,7% Capitão Derrite: 2,1%

2,1% Eduardo Bolsonaro: 1,8%

1,8% Geraldo Alckmin: 1,5%

1,5% Simone Tebet: 0,8%

0,8% Ricardo Salles: 0,6%

0,6% Erika Hilton: 0,4%

0,4% Paulinho da Força: 0,4%

0,4% Baleia Rossi: 0,1%

0,1% Marina Silva : 0,1%

: 0,1% Robson Tuma : 0,1%

: 0,1% Outros nomes citados: 1,3%

1,3% Não sabe/não opinou: 81,5%

81,5% Ninguém/Branco/Nulo: 6,7%

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro, com 1.580 eleitores de 78 municípios do estado de São Paulo. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é SP04650/2026.

