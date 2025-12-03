Marina Silva tem leve fratura na coluna e é hospitalizada

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, foi diagnosticada com uma leve fratura na região lombar da coluna nesta quarta-feira (3), após ser atendida no Hospital de Brasília, na capital federal.

Segundo nota oficial de sua pasta, ela estava de férias durante esta semana. Para a recuperação, ela precisará se afastar de atividades presenciais nas próximas semanas.

Marina foi hospitalizada "após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência", diz a pasta.

A ministra foi atendida pelos clínicos gerais Leonardo Coelho e Eder Malta e pelo ortopedista Isaias Azevedo. Recebeu medicações para controlar a dor e terá alta ainda nesta quarta, uma vez que se sente bem.

"De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período", diz a nota do ministério.

Marina foi submetida a exames de tomografia computadorizada, que apontaram uma fratura na vértebra L4, na região lombar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa é a penúltima parte da coluna vertebral. Abaixo dela, há apenas a L5 -ambas são responsáveis por sustentar o peso e também ajudam na mobilidade do tronco.