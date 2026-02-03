Assine
FOLGA NO BOLSO

Haddad sobre mudanças no IR: "Já olhou seu contracheque?"

Implantação da isenção de imposto de renda é vista como uma vitória do Governo Federal. Para Haddad, trabahadores podem usar o dinheiro no que acharem melhor

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/02/2026 10:51

Ministro da Fazenda comemorou a isenção e convidou trabalhadores a conferirem o contracheque
Ministro da Fazenda comemorou a isenção e convidou trabalhadores a conferirem o contracheque

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a implantação da isenção do pagamento de imposto de renda (IR) para trabalhadores que ganham até R$ 5.000 de salário. Nas redes sociais, Haddad deu os parabéns aos brasileiros e questionou: “Já olhou seu contracheque?”.

Com a nova lei, foi ampliada a faixa de isenção do IR, que antes era válida para quem recebia até R$ 3.036, equivalente a dois salários mínimos em 2025. Com isso, trabalhadores que recebem dentro desse limite deixam de sofrer descontos na folha de pagamento. “Isso é bacana porque é uma promessa, uma coisa que foi cumprida e isso aumenta o seu salário líquido”, afirmou o ministro. 

Segundo Haddad, cerca de 10 milhões de brasileiros vão se beneficiar com a medida e poderão optar por usar o dinheiro que seria descontado em outras coisas, como pagar uma dívida, passear, comprar algo e se planejar melhor. “A gente sabe que é duro chegar no fim do mês com as coisas em ordem”, disse. 

A medida não apenas beneficia quem recebe até R$ 5 mil. Se o trabalhador recebe até R$ 7,35 mil, é aplicado um desconto progressivo e descontado menos do que era anteriormente à Lei da Isenção. Aproximadamente 5 milhões de brasileiros estão nesta faixa.

Com isso, quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano passa a pagar também um imposto de renda mínimo. “É uma contribuição para compensar os 10 milhões de trabalhadores que, a partir de agora, deixaram de pagar, e os 5 milhões que vão pagar um pouco menos. São 140 mil brasileiros, aproximadamente, que vão ser atentados por um imposto mínimo, porque ganham mais de um milhão e não pagam nada”, afirmou o ministro.

A isenção do imposto de renda é uma das principais apostas do governo para as eleições presidenciais. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o projeto é um dos mais importantes para a gestão do presidente Lula, de modo que faz com que “o andar de cima pague tributos, porque pela primeira vez nós vamos colocar tributos para dividendos".

Diante da popularidade do projeto de lei, senadores se revezaram na tribuna do Senado durante a sessão de votação, ocorrida em novembro, para declarar apoio. Mesmo com críticas ao governo Lula, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que a oposição votaria a favor e que a isenção havia sido prometida pelo pai dele, o então presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje preso por tentativa de golpe. Bolsonaro, contudo, terminou o mandato sem cumprir a promessa. 

