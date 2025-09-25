Isenção do IR 2025: o guia completo para declarar sem cair na malha

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A aprovação de um projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal movimentou o cenário econômico e gerou expectativas em milhões de trabalhadores. A proposta, que ainda precisa passar por outras etapas no Congresso, pode alterar significativamente o número de brasileiros obrigados a prestar contas à Receita Federal em 2025.

Essa mudança representa um alívio financeiro para quem se encontra na base da pirâmide salarial. A correção da tabela do IR é uma demanda antiga, pois a falta de atualização corrói o poder de compra dos cidadãos devido à inflação.

O que muda na prática com a nova isenção?

O ponto central do projeto é elevar o limite de renda mensal que isenta o contribuinte de pagar o Imposto de Renda. Atualmente, a isenção beneficia quem recebe até dois salários mínimos. A proposta busca ampliar esse teto, o que faria com que uma parcela maior da população deixasse de ter o imposto retido na fonte.

A correção da tabela progressiva é o mecanismo que torna a mudança efetiva. Não se trata apenas de aumentar o limite de isenção, mas de reajustar todas as faixas de renda e suas respectivas alíquotas. Sem esse ajuste, pessoas que ganham um pouco acima do novo teto poderiam acabar pagando um imposto proporcionalmente maior, criando uma distorção.

Na prática, um trabalhador que hoje tem o imposto descontado do salário poderia passar a receber seu vencimento integralmente. Isso aumenta a renda disponível das famílias, o que pode estimular o consumo e aquecer a economia. A medida também simplifica a vida de quem passa a ser isento, eliminando a obrigação de preencher a declaração anual.

Quem tem direito à isenção do Imposto de Renda?

Além da isenção por faixa de renda, a legislação brasileira prevê outras situações em que o contribuinte não precisa pagar o imposto. É fundamental conhecer essas regras para garantir que o benefício seja aplicado corretamente. As principais categorias de isenção são relacionadas à idade e a condições de saúde.

Aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais têm direito a uma isenção extra. Além da faixa de isenção comum a todos, eles contam com um limite adicional sobre os rendimentos de aposentadoria e pensão. Rendimentos de outras fontes, como aluguéis ou atividades autônomas, não entram nesse benefício e são tributados normalmente.

Outro grupo importante é o de portadores de doenças graves. A lei especifica uma lista de enfermidades que garantem a isenção do IR sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Entre as condições estão cardiopatia grave, neoplasia maligna (câncer), cegueira, esclerose múltipla e doença de Parkinson. Para ter acesso, é necessário um laudo médico oficial.

Como se preparar para a declaração de 2025?

Mesmo com as possíveis mudanças nas regras, a organização continua sendo a melhor estratégia para evitar problemas com a Receita Federal. O ideal é começar a reunir os documentos necessários ao longo do ano, e não apenas às vésperas do prazo de entrega.

O primeiro passo é juntar todos os informes de rendimentos. Eles são fornecidos por empregadores, bancos, corretoras de investimentos e pelo INSS. Esses documentos detalham todos os valores recebidos e os impostos retidos na fonte durante o ano anterior.

Em seguida, organize os comprovantes de despesas dedutíveis. Recibos de consultas médicas, exames, mensalidades escolares e contribuições para a previdência privada podem reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar a restituição. Guarde todos os recibos e notas fiscais que contenham o CPF ou CNPJ do prestador de serviço.

Por fim, mantenha um controle atualizado de seus bens e direitos. Documentos de compra e venda de imóveis e veículos, assim como extratos de aplicações financeiras, são essenciais para preencher a ficha de "Bens e Direitos" corretamente. A variação patrimonial precisa ser compatível com a renda declarada para não cair na malha fina.

Qual é o novo valor da isenção do Imposto de Renda?

O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado propõe elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda.

A medida visa beneficiar trabalhadores que recebem salários mais baixos, ajustando a tabela à realidade econômica atual.

A nova regra de isenção já está valendo?

Não. A proposta ainda precisa ser votada pelo plenário do Senado Federal e, posteriormente, pela Câmara dos Deputados.

Após a aprovação nas duas casas do Congresso, o texto segue para sanção do presidente da República para se tornar lei.

Quem ganha um pouco mais que o teto de isenção paga imposto sobre todo o salário?

Não. O Imposto de Renda é calculado com base em uma tabela progressiva, com diferentes alíquotas para cada faixa de renda.

O imposto incide apenas sobre a parcela do salário que ultrapassa o limite de isenção de cada faixa, não sobre o valor total.

Além da renda, quais outras situações garantem isenção?

Aposentados com 65 anos ou mais possuem um limite de isenção adicional sobre os valores recebidos de aposentadoria e pensão.

Portadores de doenças graves listadas em lei também têm direito à isenção sobre rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.

Como devo me organizar para a declaração do IR 2025?

A principal recomendação é reunir os documentos ao longo do ano. Guarde informes de rendimentos de todas as fontes pagadoras.

Organize também os comprovantes de despesas dedutíveis, como gastos com saúde e educação, para reduzir o imposto a pagar.

A mudança na isenção afeta a escolha entre a declaração simplificada e a completa?

Sim. O modelo simplificado oferece um desconto padrão, enquanto o completo permite deduzir despesas específicas.

A ampliação da isenção pode tornar o modelo simplificado mais vantajoso para um número maior de contribuintes.