Os planos de ex-secretário de Haddad na Fazenda após deixar o cargo
Marcos Barbosa Pinto, ex-secretário de Reformas Econômicas da Fazenda, deixou o cargo no começo de janeiro
Depois de deixar a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, no início de janeiro, Marcos Barbosa Pinto planeja abrir uma gestora de fundos de investimento no Rio de Janeiro.
A empresa de Barbosa Pinto vai mirar investidores de patrimônio elevado, dispostos a fazer investimentos “com longo prazo de maturação”. Será uma volta dele ao ramo, agora em um negócio próprio. O ex-secretário havia sido durante oito anos sócio da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga.
Os planos de Marcos Barbosa Pinto foram informados por ele à Comissão de Ética Pública da Presidência (CEP). Em reunião na segunda-feira, 26, o colegiado considerou haver potencial conflito de interesses em aplicou ao ex-secretário uma quarentena de seis meses, contados a partir da sua exoneração, em 2 de janeiro.