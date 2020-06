Mário Frias, ex-Malhação, é nomeado por Bolsonaro e sucederá Regina Duarte na Secretaria de Cultura

Mário Frias não tem experiência política e ficou conhecido nos anos 1990, atuando no seriado Malhação, da TV Globo (foto: Divulgação) O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira o ator Mário Frias, ex-Malhação, para assumir a Secretaria de Cultura no lugar de Regina Duarte. A nomeação foi publicada em edição extra do 'Diário Oficial da União'.









No início de maio, Frias ‘se convidou’ para assumir o posto durante entrevista à CNN Brasil. “Olha só, para ser bem direto para o Jair: para o que ele precisar, estou aqui”, disse o ator.



Frias, de 48 anos, é o quinto secretário de Cultura do governo federal em 17 meses. No período, a Secretaria de Cultura teve como responsáveis Regina Duarte, Roberto Alvim, Ricardo Braga e Henrique Pires.





Mário Frias não tem experiência política e ficou conhecido nos anos 1990, atuando no seriado Malhação, da TV Globo. Ele também atuou nas novelas O Beijo do Vampiro, As Filhas da Mãe e Senhora do Destino, na mesma emissora, em Floribella, da Band, e Os Mutantes e A Terra Prometida, da Record.