Mário Frias mais perto de assumir Secretaria de Cultura

Há duas semanas, Mário Frias postou uma foto com Abraham Weintraub, elogiando o ex-ministro da Educação (foto: Reprodução Instagram @mariofriasoficial )



Jair Bolsonaro encontrou tempo na agenda para definir o futuro da Secretaria de Cultura.



Em um dia movimentado na política, com a prisão de Fabrício Queiroz , ex-assessor do senado Flávio Bolsonaro e a queda do ministro da Saúde, Abraham Weintraub , o presidenteencontrou tempo na agenda para definir o futuro da

No início de maio, Frias ‘se convidou’ para assumir o posto então ocupado por Regina, durante entrevista à CNN Brasil. “Olha só, para ser bem direto para o Jair: para o que ele precisar, estou aqui”, disse o ator.



Mário Frias não tem experiência política e ficou conhecido nos anos 1990, atuando no seriado Malhação, da TV Globo. Ele também atuou nas novelas O Beijo do Vampiro, As Filhas da Mãe e Senhora do Destino, na mesma emissora, em Floribella, da Band, e Os Mutantes e A Terra Prometida, da Record.