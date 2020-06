'Ufa!', diz Regina Duarte após ser exonerada da Secretaria de Cultura

Regina Duarte foi exonerada da pasta da Cultura em 20 de maio (foto: Isac Nóbrega/PR)

A atriz Regina Duarte publicou nas redes sociais, nesta quarta-feira (10/6), uma foto do decreto que oficializa a exoneração dela da Secretaria Especial da Cultura. A postagem veio acompanhada de uma legenda. “Deu-se! #Ufa!”, postou a atriz no Instagram.





A exoneração foi publicada na edição da madrugada desta quarta-feira (10/6), no Diário Oficial da União (DOU). No documento, consta a assinatura de Bolsonaro e do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.





A saída da atriz da pasta foi anunciada em 20 de maio, há 20 dias. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, Regina estava com saudade da família e que a mudança seria para o bem dela, em respeito à carreira de atriz. Na ocasião, Regina afirmou que assumiria a direção da Cinemateca, em São Paulo.