Regina Duarte posta vídeo: ''Momentos de dor, êxtase e inseguranças''

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil )

Exonerada do cargo de secretária especial da Cultura, Regina Duarte gravou um vídeo em seu Instagram como forma de despedida. "Uma incrível experiência de vida: entregas e despedida", disse no vídeo com mais de 14 minutos. Exonerada do cargo de secretária especial da Culturagravou um vídeo em seu Instagram como forma de despedida. "Uma incrível experiência de vida: entregas e despedida", disse no vídeo com mais de 14 minutos.





"Aqui eu tive momentos de dor, de êxtase, tive inseguranças, risos, lágrimas. São troféus que eu vou levar para o resto da minha vida", comentou a atriz.





"Quando eu aceitei o convite para vir para cá, a minha principal motivação foi sempre em primeiro lugar contribuir com a pacificação do setor. Meus objetivos básicos eram ganhar confiança do governo e, com isso, reduzir o clima de 'polaridade' reinante na classe artística. Cultura combina com pluralidade, não com antagonismo", disse.





"Esse bater por bater que acontece muitas vezes no meio político é extremamente prejudicial à nação e mais ainda com quem lida com o fazer cultural. Objeto da cultura é o respeito e a pluralidade. É uma atividade que deveria ser vista e tratada num terreno superior, acima da água escura da intolerância politica", completou.





A exoneração de Regina Duarte foi publicada no Diário Oficial da União a última quarta-feira (10/6). A saída da atriz já havia sido anunciada por Bolsonaro em 20 de março, quando foi dito que ela assumiria um cargo na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, o que ainda não aconteceu.





A atriz também usou o Instagram após a exoneração para comentar a saída. A postagem veio acompanhada de uma legenda. “Deu-se! #Ufa!”.