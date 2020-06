Governo Bolsonaro coloca fim à ''novela'' de Regina Duarte na Secretaria da Cultura

(foto: Carolina Antunes/Presidência da República)

Polêmicas a perder de vista

Vinte dias depois do anúncio do presidente Jair Bolsonaro ( sem partido) comunicando a saída da atriz Regina Duarte do comando da Secretaria Especial da Cultura, o Diário Oficial da União (DOU trouxe na edição desta quarta-feira (10) o ato oficial de exoneração do cargo.Até hoje, o governo Bolsonaro nãooficializou o substituto da atriz. O mais cotado é o ator Mario Frias, que afirmou, na véspera da do anúncio da saída de Regina, que 'pro Jair, o que ele precisar estou aqui'' A atriz saiu da secretaria com a indicação para assumir a direção da cinemateca nacional. Entretanto, a oficialização no cargo carece de uma solução jurídica, confira aqui os detalhes



A passagem de pouco mais de de dois meses da atriz pelo cargo primou por uma coleção de polêmicas, a começar pela própria categoria que representa.



Antes mesmo até de assumir o posto, Regina se desentendeu com colegas que pediram para que Regina os tirasse da lista de artistas, que ela mesmo preparou, que davam apoio à indicação dela para comandar a secretaria da Cultura. A crítica partiu até mesmo de um cantor bolsonarista no passado.



A então secretária assumiu o posto sob fogo cruzado de críticas de todos os lados.



O ponto alto da celeuma provocada por Regina na Secretaria Especial da Cultura foi uma entrevista que concedeu a CNN Brasil, quando minimizou os efeitos negativos da ditadura militar no Brasil e da pandemia do novo coronavírus, entre outros temas controversos e constrangedores para o país.

Desautorizada e criticada

Regina também foi desautorizada pelo governo Bolsonaro ao ter indicados nomeados e exonerados à sua revelia.O presidente corroborou com esse desapreço ao sinalizar que a atriz não estava correspondendo ao desempenho que esperava dela e a permitir que fosse ‘’fritada’’ até que, finalmente, anunciasse a sua saída. Um áudio chegou a ser vazado com a atriz demonstrando perplexidade, afirmando; “ Acho que ele está me dispensando”.