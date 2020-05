Bolsonaro anuncia saída de Regina Duarte da Secretaria da Cultura

Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias pic.twitter.com/79CyrQY1uI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

O presidente Jairencontrou uma saída para despejar a atrizdo cargo de Secretária Especial da Cultura. Nesta quarta-feira(20), o presidenteusou aspara anunciar que Regina irá assumir a(órgão subordinado à secretaria), em Sâo Paulo, nos próximos dias.

O anúncio foi feito em frente ao Palácio do Planalto, entre abraços, elogios, agradecimentos e promessas. "Vai me prometer que quando vier(ele, Bolsonaro) a São Paulo, me acompanhará", disse um Bolsonaro sorridente, depois de responder ao questionamento se ele a estava "fritando" - termo usado no jargão político para o aviso previo para quem ocupal cargo de confiança.

Bolsonaro disse que não, que a imprensa ao informar que a atriz estava sendo ''fritada' no governo, conforme vídeo divulgado pelo próprio presidente em suas redes sociais, apensas tentar 'destabilizar" a sua gestão e 'jogar a gente no chão'.

Regina agradeceu a explicação e o novo cargo, afirmando que trata-se de 'um presente, um sonho". Segundo ela justificou, está sentido muita falta dos filhos, netos e da família. " Você vai ser muito feliz, coma cinemateca o lado de sua casa", compeltou o presidente.

Entre fritura e polêmicas

A atriz Regina Duarte levou um tempo para assumir a Secretaria especial da Cultura, que ela e Bolsonaro,de namoro, noivado e casamento. Já neste momento, ele enfrentou desgates entre a classe artística, com colegas usandoas redes sociais para que ela não dissesse que tinha o apoio deles para participar do governo Bolsonaro.

Após assumir o cargo, no dia 4 de março passado já no discurso de posse, ela foi desautorizada pelo presidente, afirmando que ele tinha o poder de veto na indicação de cargos na secretaria.



E assim aconteceu com colaboradores sendo vetados, exonerados e

nomeados durabnte sse período de pouco mais de dois meses na secretaria.

Por fim, Bolsonaro, cgeou a cobrar de público a presença de regina Duarte em Brasília para ficar mais perto dele e trabalhar pela Cultura conforme o projeto bolsonarista.

A atriz também participou de uma entrevista ao Canal CNN Brasil, na qual deu um 'chilique', de acordo com palavra usada pela própria atriz, e usou de ironia para defender a ditatura militar, a tortura e outros assuntos delicados e de forte impacto na sociedade brasileira, entre eles a pandemia do coronavírus.