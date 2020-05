Saída de Regina Duarte expõe abandono da cultura pelo governo Bolsonaro

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

é mais um capítulo do drama em que mergulhou a Cultura na gestão. O desprezo do presidente pelo setor ficou evidente logo após a eleição dele. Uma das primeiras medidas que tomou foi extinguir o Ministério da Cultura e transformá-lo em secretaria, agora sob o guarda-chuva do Turismo.A série de nomeações — muitas delas controversas — e exonerações na pasta agravaram a situação do setor, já às voltas com a falta de investimento. Assim, a, que já teve como ministros nomes do calibre do diplomata e acadêmico Sergio Paulo Rouanet, do economista e intelectual Celso Furtado e do cantor e compositor Gilberto Gil, segue à deriva, sem solução à vista. Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura sem conseguir nenhuma medida de socorro ao setor duramente impactado pela pandemia do coronavírus. Após 78 dias no cargo, sucumbiu à pressão da ala ideológica do governo — que a enxerga como alguém muito ligada à esquerda — e às frituras do próprio presidente. Como prêmio de consolação, prometeu à atriz o comando da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O mais cotado para assumir a secretaria é o ator Mário Frias.

O anúncio da demissão de Regina foi feito nessa quarta-feira (20), por meio de um vídeo gravado nos jardins do Palácio da Alvorada. Na gravação, Bolsonaro e a atriz minimizaram a exoneração. O presidente justificou que a artista estava com saudades da família e que, com a mudança, ela conseguirá conciliar os dois lados.





“Vim perguntar aqui para o presidente se ele realmente está me fritando, porque eu estou lendo isso em uma imprensa, que eu não acredito mais, mas, de qualquer forma, queria que me dissesse pessoalmente. Está me fritando, presidente?”, questionou Regina, em tom teatral. Bolsonaro, por sua vez, disse que toda semana “tem um ou dois ministros que, segundo a mídia, estão sendo fritados”. “O objetivo é desestabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir. Jamais ia fritar você.”