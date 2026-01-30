Marília no Senado, Caiado no PSD e alerta ambiental em Minas Gerais

A edição desta sexta-feira (30/1) do Política EM Pauta, podcast do Estado de Minas dedicado aos bastidores da política mineira e nacional, analisa a homologação do nome da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), como pré-candidata ao Senado, os reflexos da filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD nas articulações em Minas, e os desdobramentos do transbordamento de uma estrutura de mineração entre Ouro Preto e Congonhas, na Região Central do estado.

A abertura começa pelo movimento interno do PT em Minas Gerais. O grupo de trabalho eleitoral do partido homologou o nome de Marília Campos para a disputa ao Senado, mas a decisão final ainda depende da direção nacional e de uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O podcast detalha os próximos passos dessa articulação e relembra o histórico de dificuldades da esquerda para conquistar uma vaga no Senado por Minas desde a redemocratização.

Na sequência, o programa analisa uma mudança partidária com efeitos que ultrapassam Goiás. A ida de Ronaldo Caiado para o PSD fortalece o partido no cenário nacional e influencia diretamente o ambiente político mineiro, especialmente o projeto do vice-governador Mateus Simões, também filiado à legenda e pré-candidato ao governo do estado. O episódio comenta como a movimentação interfere nas alianças e nas negociações para a sucessão ao Palácio Tiradentes.

No terceiro e último bloco, os repórteres abordam o transbordamento de uma estrutura de contenção em uma mina na divisa entre Ouro Preto e Congonhas, que lançou água e sedimentos em cursos d’água que deságuam na Bacia do Paraopeba, já impactada pelo rompimento da Barragem de Brumadinho.

O caso ocorreu no mesmo dia em que o rompimento da barragem Córrego do Feijão completou sete anos. A repórter Clara Mariz, da editoria de Cidades, participou da cobertura e comenta, ao lado da equipe, os impactos e as providências adotadas até o momento.

A apresentação do episódio ficou por conta dos repórteres Alessandra Mello, Andrei Megre e Sílvia Pires, da editoria de Política. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal de YouTube do Portal Uai e no Spotify.