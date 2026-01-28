Assine
Ao lado de Eduardo Leite e Ratinho Jr, Caiado anuncia filiação ao PSD

Governador declarou que vive "um importante momento" em sua trajetória política e diz estar sendo "muito bem recebido" na nova legenda

Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
28/01/2026 07:56

Ao lado de Eduardo Leite e Ratinho Jr, Caiado anuncia filiação ao PSD crédito: Reprodução Instagram

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite dessa terça-feira (27/1) a sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), afirmando que vive “um importante momento” em sua trajetória política.

No registro, publicado no Instagram, ele aparece ao lado dos governadores e agora correligionários Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS) e diz estar sendo “muito bem recebido” na nova legenda, onde assinou a sua filiação partidária.

No texto que acompanha o vídeo, Caiado faz um agradecimento explícito ao União Brasil, partido pelo qual construiu parte de sua carreira, e sinaliza que a decisão de migrar para o PSD decorre de uma vontade de “dar um passo adiante”. Segundo ele, “com total desprendimento, nos juntamos para construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”.

Até o momento, não houve divulgação formal de uma agenda de filiação pública com detalhes além do vídeo. 

