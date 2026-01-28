PT confirma pré-candidatura de Marília ao Senado em Minas

A prefeita de Contagem, Marília Campos, foi indicada pelo Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do Partido dos Trabalhadores (PT) como nome para a disputa do Senado Federal em Minas Gerais nas eleições desta ano.

Oficialmente, a indicação ainda passa pela Executiva estadual do partido antes de ser efetivada, mas o PT já comunicou, em nota à imprensa e nas redes sociais, a pré-candidatura.

“Marília já demonstrou sua capacidade e seu apoio popular nas quatro administrações em que esteve à frente daquela cidade e nos três mandatos como deputada estadual. Sua candidatura poderá contribuir de maneira decisiva para uma nova vitória do presidente Lula em Minas Gerais”, diz o texto.

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, ela tinha colocado prazo até o início de fevereiro para o PT tomar uma decisão sobre sua candidatura.

“Não adianta chegar para mim em março e falar: 'Olha, agora você desincompatibiliza'. Eu não sou uma deputada que pode desincompatibilizar e posso voltar depois. Eu tenho que renunciar, tenho que deixar a cidade preparada politicamente para esse processo, para que ela não se sinta abandonada. Por isso é que eu coloco um tempo para esse processo de decisão”, disse a prefeita.

'Outra vaga' ao Senado

Em 2026, cada estado elegerá dois nomes para o Senado e, assim, cada legenda pode indicar dois nomes. O PT destacou que permanece articulando, “com os partidos e lideranças políticas que integram a base do governo Lula no estado”, a outra vaga.

O posicionamento contraria as vontades de Marília, que gostaria de ser a única candidata de Lula ao Senado em Minas.