Rejeição a Lula e Flávio fica estável entre janeiro e fevereiro, mostra Genial/Quaest
Pesquisa indica Lula com 55% e Flávio com 54%, números iguais aos do levantamento do mês passado
Principais candidatos na corrida presidencial de outubro, Lula e Flávio Bolsonaro mantiveram estáveis seus níveis de rejeição medidos pela Genial/Quaest — ou seja, os eleitores que não votariam neles.
Na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 11, o presidente seguiu com 54% de rejeição, mesmo índice registrado em dezembro e janeiro. O senador continuou com 55%, número igual ao de janeiro. Em dezembro, a rejeição a Flávio era de 60%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
Entre o eleitorado independente, isto é, aqueles que não têm uma tendência à esquerda ou à direita, Lula e Flávio Bolsonaro são rejeitados por 64%. Em janeiro, 62% desses eleitores responderam não votar no petista e 61%, no filho de Jair Bolsonaro.
Sobre o potencial de voto medido na pesquisa, a proporção de eleitores que responderam que votariam em Lula passou de 43% para 42% e os que poderiam votar em Flávio foram de 34% para 36%.
A Genial/Quaest também apontou a rejeição a outros seis pré-candidatos à Presidência: Ratinho Júnior (PSD) tem 40%; Ronaldo Caiado (PSD) tem 35%; Romeu Zema (Novo) tem 34%; Eduardo Leite (PSD) tem 35%; Aldo Rebelo (DC) tem 26%; e Renan Santos (Missão) tem 19%.
O instituto de pesquisas fez 2.004 entrevistas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número BR-00249/2026.