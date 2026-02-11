Assine
overlay
Início PlatôBr

Rejeição a Lula e Flávio fica estável entre janeiro e fevereiro, mostra Genial/Quaest

Pesquisa indica Lula com 55% e Flávio com 54%, números iguais aos do levantamento do mês passado

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
11/02/2026 14:10

compartilhe

SIGA
x
Rejeição a Lula e Flávio fica estável entre janeiro e fevereiro, mostra Genial/Quaest
Rejeição a Lula e Flávio fica estável entre janeiro e fevereiro, mostra Genial/Quaest crédito: Platobr Politica

Principais candidatos na corrida presidencial de outubro, Lula e Flávio Bolsonaro mantiveram estáveis seus níveis de rejeição medidos pela Genial/Quaest — ou seja, os eleitores que não votariam neles.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 11, o presidente seguiu com 54% de rejeição, mesmo índice registrado em dezembro e janeiro. O senador continuou com 55%, número igual ao de janeiro. Em dezembro, a rejeição a Flávio era de 60%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Entre o eleitorado independente, isto é, aqueles que não têm uma tendência à esquerda ou à direita, Lula e Flávio Bolsonaro são rejeitados por 64%. Em janeiro, 62% desses eleitores responderam não votar no petista e 61%, no filho de Jair Bolsonaro.

Sobre o potencial de voto medido na pesquisa, a proporção de eleitores que responderam que votariam em Lula passou de 43% para 42% e os que poderiam votar em Flávio foram de 34% para 36%.

A Genial/Quaest também apontou a rejeição a outros seis pré-candidatos à Presidência: Ratinho Júnior (PSD) tem 40%; Ronaldo Caiado (PSD) tem 35%; Romeu Zema (Novo) tem 34%; Eduardo Leite (PSD) tem 35%; Aldo Rebelo (DC) tem 26%; e Renan Santos (Missão) tem 19%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O instituto de pesquisas fez 2.004 entrevistas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número BR-00249/2026.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay