Assine
overlay
Início Política
queratose

Lula parece com mancha na cabeça após cauterização

Presidente passou por procedimento para remover excesso de pele no couro cabeludo

Publicidade
Carregando...
MB
MARIANA BRASIL -FOLHAPRESS
MB
MARIANA BRASIL -FOLHAPRESS
Repórter
11/02/2026 19:16

compartilhe

SIGA
x
Durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília, foi possível observar a lesão de pele no topo da cabeça do presidente Lula
Durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília, foi possível observar a lesão de pele no topo da cabeça do presidente Lula crédito: Sergio Lima/AFP

O presidente Lula (PT), de 80 anos, passou por uma cauterização para remover um acúmulo de pele no topo da cabeça. O petista apareceu com uma mancha devido à queimadura decorrente do procedimento durante evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (11/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Lula tinha queratose no couro cabeludo e um acúmulo de pele na região. O procedimento, que durou pouco mais de um minuto, foi feito na noite de domingo (8/2), em São Paulo.

Desde então, Lula cumpriu agenda no estado fazendo uso de um chapéu. A realização do procedimento só foi informada pela Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) nesta quarta.

o que é queratose

A queratose é um problema de pele que costuma ser causado por excesso de exposição ao sol. O procedimento de remoção ocorreu enquanto o presidente ainda se recupera da cirurgia de catarata pela qual passou no fim de janeiro.

Lula teve duas passagens relevantes pelo hospital no atual governo: operou uma artrose no final de 2023 e, no fim de 2024, foi internado às pressas por causa de um sangramento intracraniano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos próximos dias, Lula terá uma agenda intensa por conta dos compromissos de carnaval. A perspectiva é de que o presidente vá a Recife no sábado (14/2) pela manhã e siga para Salvador na parte da tarde. No domingo (15/2), ele deverá acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que faz enredo em sua homenagem neste ano.

Tópicos relacionados:

lula mancha presidente saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay