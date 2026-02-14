"Quem te viu, quem te vê": Damião celebra Carnaval de BH
Prefeito relembra época em que a capital esvaziava no feriado e exalta crescimento da folia, que hoje reúne milhões de pessoas nas ruas.
compartilheSIGA
Relembrando que Belo Horizonte (MG) não tinha tradição de Carnaval de rua até pouco mais de dez anos atrás, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) comemorou a dimensão da folia em 2026 com um tom nostálgico. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele comparou imagens da festa nos anos 1990 com o cenário atual, tomado por multidões e blocos em todas as regionais da capital.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Quem te viu, quem te vê. Carnaval de rua em BH, o melhor do Brasil”, escreveu o prefeito, enquanto aparecia curtindo a festa nas imagens mais recentes.
Leia Mais
A comparação tem fundamento. Durante décadas, especialmente nos anos 1990 e início dos anos 2000, BH ficou conhecida como a cidade que esvaziava no Carnaval. Sem grandes blocos e com programação tímida, o belo-horizontino costumava viajar para cidades históricas, praias ou outros destinos de folia.
O cenário começou a mudar só a partir do fim dos anos 2000, quando pequenos grupos passaram a organizar blocos de rua de forma espontânea. O movimento ganhou força entre 2009 e 2013, período considerado o marco do renascimento do Carnaval belo-horizontino, com a criação de novos blocos e a ocupação das ruas por iniciativas culturais e políticas.
Um dos símbolos desse processo foi a marchinha “Fora Lacerda”, criada em tom de protesto contra a gestão do então prefeito Marcio Lacerda e as restrições à ocupação do espaço público. O protesto virou bloco, o bloco virou tradição, e a tradição se transformou em um movimento que redefiniu o Carnaval da cidade.
A partir dali, surgiram cortejos que se tornaram ícones da festa, como o Então Brilha, criado em 2010, e uma nova geração de blocos que transformou o que era um feriado vazio em um dos maiores eventos culturais de Belo Horizonte. Em pouco mais de uma década, o Carnaval deixou de ser resistência cultural para virar política pública, produto turístico e marca da cidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em 2026, a prefeitura projeta até 6,5 milhões de foliões nos blocos e impacto econômico superior a R$ 1 bilhão. A programação reúne 612 blocos e cerca de 660 cortejos espalhados pelas nove regionais, incluindo quase 180 blocos estreantes.