É PARA BRILHAR!

Então Brilha abre carnaval de BH com o tema "Tecnologia do Delírio"

Bloco saiu ao amanhecer, reuniu centenas de foliões de rosa e dourado, abriu o desfile à capela e marcou o início da folia na capital

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
14/02/2026 06:40 - atualizado em 14/02/2026 07:00

Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile
Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Com o tema “Tecnologia do Delírio”, o Então Brilha abriu o carnaval oficial de Belo Horizonte, no começo desta manhã de sábado  (14/02). Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile, muitos deles usando rosa e dourado, as cores do bloco.  

O bloco abriu o desfile, à capela,  ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha, cujo refrão "não vamos deixar ninguém dispersar". Na sequência o bloco tocou seu hino, abrindo tradicionalmente a festa. A porta-estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos. 

"Esse ano o bloco vem falar desse lugar da loucura, esse lugar da insanidade, esse lugar da possibilidade e aí eu sempre questiono, o que que é loucura? Quem que é doido? Eu acho que todo mundo, principalmente nessa contemporaneidade, todo mundo tem um Q de loucura, todo mundo tem isso", afirmou.  

O bloco abriu o desfile, à capela, ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha Jair Amaral/EM/D.A Press
Respeite o espaço das outras pessoas Jair Amaral/EM/D.A Press
A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura Jair Amaral/EM/D.A Press
Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH Jair Amaral/EM/D.A Press
O trio contará com a participação de Jeffim Dabazi, Deh Muss e Myro Rizoma Jair Amaral/EM/D.A Press
O Então, Brilha! é composto por cerca de 215 músicos Jair Amaral/EM/D.A Press
A porta estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos Jair Amaral/EM/D.A Press
Foliões colorem as ruas usando rosa e dourado, as cores do bloco Jair Amaral/EM/D.A Press
O bloco fará o seu trajeto de costume pela avenida do Contorno, a dispersão está marcada para às 11h na Praça da Estação. Jair Amaral/EM/D.A Press
Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile Jair Amaral/EM/D.A Press
Então, Brilha! Deixa a Gira Girar no Centro de BH Jair Amaral/EM/D.A Press

A vereadora também comentou o projeto de lei que quer restringir o acesso de crianças aos blocos. A proposta passou em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte. "São pessoas caretas, infelizes que querem legislar usar sobre a felicidade das outras pessoas", afirmou a vereadora.

