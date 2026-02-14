Então Brilha abre carnaval de BH com o tema "Tecnologia do Delírio"
Bloco saiu ao amanhecer, reuniu centenas de foliões de rosa e dourado, abriu o desfile à capela e marcou o início da folia na capital
Com o tema “Tecnologia do Delírio”, o Então Brilha abriu o carnaval oficial de Belo Horizonte, no começo desta manhã de sábado (14/02). Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile, muitos deles usando rosa e dourado, as cores do bloco.
O bloco abriu o desfile, à capela, ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha, cujo refrão "não vamos deixar ninguém dispersar". Na sequência o bloco tocou seu hino, abrindo tradicionalmente a festa. A porta-estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos.
"Esse ano o bloco vem falar desse lugar da loucura, esse lugar da insanidade, esse lugar da possibilidade e aí eu sempre questiono, o que que é loucura? Quem que é doido? Eu acho que todo mundo, principalmente nessa contemporaneidade, todo mundo tem um Q de loucura, todo mundo tem isso", afirmou.
A vereadora também comentou o projeto de lei que quer restringir o acesso de crianças aos blocos. A proposta passou em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte. "São pessoas caretas, infelizes que querem legislar usar sobre a felicidade das outras pessoas", afirmou a vereadora.