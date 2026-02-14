Então Brilha abre carnaval de BH com o tema "Tecnologia do Delírio"

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Com o tema “Tecnologia do Delírio”, o Então Brilha abriu o carnaval oficial de Belo Horizonte, no começo desta manhã de sábado (14/02). Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile, muitos deles usando rosa e dourado, as cores do bloco.

O bloco abriu o desfile, à capela, ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha, cujo refrão "não vamos deixar ninguém dispersar". Na sequência o bloco tocou seu hino, abrindo tradicionalmente a festa. A porta-estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos.

"Esse ano o bloco vem falar desse lugar da loucura, esse lugar da insanidade, esse lugar da possibilidade e aí eu sempre questiono, o que que é loucura? Quem que é doido? Eu acho que todo mundo, principalmente nessa contemporaneidade, todo mundo tem um Q de loucura, todo mundo tem isso", afirmou.

O trio contará com a participação de Jeffim Dabazi, Deh Muss e Myro Rizoma. O Então, Brilha! é composto por cerca de 215 músicos. O bloco fará o seu trajeto de costume pela avenida do Contorno, a dispersão está marcada para às 11h na Praça da Estação.

A vereadora também comentou o projeto de lei que quer restringir o acesso de crianças aos blocos. A proposta passou em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte. "São pessoas caretas, infelizes que querem legislar usar sobre a felicidade das outras pessoas", afirmou a vereadora.