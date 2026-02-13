Assine
CARNAVAL 2026

Open chope, programação infantil e mais: bares para passar o carnaval em BH

Os dias de folia chegaram, e aqui você descobre os melhores lugares para comer e beber bem no carnaval

Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
13/02/2026 18:21 - atualizado em 13/02/2026 18:30

Batata recheada do Pop Kid
Batata recheada do Pop Kid crédito: Victor Schwaner/Divulgação

Há quem ame os bloquinhos e aqueles que fogem deles. Para todos os tipos de pessoa, também existe um bar ou restaurante ideal. Pensando nisso, a reportagem aponta restaurantes e bares de gastronomias e propostas diversas que vão funcionar neste carnaval. A melhor parte é que alguns deles ainda vão contar com uma programação especial para os dias de folia.

É o caso do Bebedouro Bar e Fogo, que conta com unidades na Pampulha e no Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de BH. Desta sexta-feira (13/2) até quarta (18/2), a casa conta com uma programação especial. Hoje, das 17h a 0h, uma banda vai se apresentar, e, das 17h às 23h, os clientes poderão aproveitar o serviço de open chope por R$ 59.

Neste sábado (14/2), a programação começa com as crianças. Os pequenos vão contar com um almoço especial para eles seguido de oficina de pintura, teatro e mais. Os adultos vão poder curtir uma festa (valor da entrada: R$ 30) com DJ e banda a partir das 16h.

No domingo (15/2), a proposta é um churrasco com open chope, a partir das 11h30. O valor por adulto é R$ 79. O evento também vai receber crianças e pets. Na terça (17/2) e na quarta (18/2), a casa funciona com o cardápio de almoço, mas até as 20h. Para mais informações, basta acessar o perfil do restaurante no Instagram: @bebedourobarefogo.

 
 
 
Serviço

Unidade Pampulha
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835, São Luiz

Unidade Olhos D’Água
Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D'Água

Sexta, das 17h a 0h
Sábado, das 11h30 a 0h
De domingo a quarta, das 11h30 às 20h


Panorama Pizzaria

A Panorama Pizzaria, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH, vai ser um bom refúgio para os foliões neste carnaval. O restaurante conta com uma localização privilegiada em uma região por onde blocos como o Quando Come se Lambuza passam.

Para foliões que quiserem se preparar, se recuperar da festa ou mesmo para quem quiser ficar perto, mas não dentro, da folia, essa é uma ótima dica. Um dos destaques do menu é a pizza Sabará (R$ 81,90), com lombo defumado, queijo artesanal d’Alagoa, compota de jabuticaba e tomilho.

Serviço

Rua Sapucaí, 533, Floresta
De sexta (13/2) a quarta (18/2), das 18h às 23h30


Pop Kid

O tradicional Pop Kid também é uma ótima dica para o carnaval, em especial para quem gosta de curtir os blocos do Centro da cidade. Um dos itens mais pedidos por lá são as batatas recheadas, disponíveis em dez diferentes sabores (a partir de R$ 31,90). Para acompanhar, os chopes (a partir de R$ 8) são sempre uma boa sugestão.

Serviço

Sábado, das 10h45 a 1h
Sexta, domingo, segunda, terça e quarta, das 10h45 a 00h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

bh carnaval gastronomia

