Open chope, programação infantil e mais: bares para passar o carnaval em BH

Há quem ame os bloquinhos e aqueles que fogem deles. Para todos os tipos de pessoa, também existe um bar ou restaurante ideal. Pensando nisso, a reportagem aponta restaurantes e bares de gastronomias e propostas diversas que vão funcionar neste carnaval. A melhor parte é que alguns deles ainda vão contar com uma programação especial para os dias de folia.

É o caso do Bebedouro Bar e Fogo, que conta com unidades na Pampulha e no Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de BH. Desta sexta-feira (13/2) até quarta (18/2), a casa conta com uma programação especial. Hoje, das 17h a 0h, uma banda vai se apresentar, e, das 17h às 23h, os clientes poderão aproveitar o serviço de open chope por R$ 59.

Neste sábado (14/2), a programação começa com as crianças. Os pequenos vão contar com um almoço especial para eles seguido de oficina de pintura, teatro e mais. Os adultos vão poder curtir uma festa (valor da entrada: R$ 30) com DJ e banda a partir das 16h.

No domingo (15/2), a proposta é um churrasco com open chope, a partir das 11h30. O valor por adulto é R$ 79. O evento também vai receber crianças e pets. Na terça (17/2) e na quarta (18/2), a casa funciona com o cardápio de almoço, mas até as 20h. Para mais informações, basta acessar o perfil do restaurante no Instagram: @bebedourobarefogo.

Serviço

Unidade Pampulha

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835, São Luiz

Unidade Olhos D’Água

Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D'Água

Sexta, das 17h a 0h

Sábado, das 11h30 a 0h

De domingo a quarta, das 11h30 às 20h



Panorama Pizzaria

A Panorama Pizzaria, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH, vai ser um bom refúgio para os foliões neste carnaval. O restaurante conta com uma localização privilegiada em uma região por onde blocos como o Quando Come se Lambuza passam.

Para foliões que quiserem se preparar, se recuperar da festa ou mesmo para quem quiser ficar perto, mas não dentro, da folia, essa é uma ótima dica. Um dos destaques do menu é a pizza Sabará (R$ 81,90), com lombo defumado, queijo artesanal d’Alagoa, compota de jabuticaba e tomilho.

Serviço



Rua Sapucaí, 533, Floresta

De sexta (13/2) a quarta (18/2), das 18h às 23h30



Pop Kid

O tradicional Pop Kid também é uma ótima dica para o carnaval, em especial para quem gosta de curtir os blocos do Centro da cidade. Um dos itens mais pedidos por lá são as batatas recheadas, disponíveis em dez diferentes sabores (a partir de R$ 31,90). Para acompanhar, os chopes (a partir de R$ 8) são sempre uma boa sugestão.

Serviço



Sábado, das 10h45 a 1h

Sexta, domingo, segunda, terça e quarta, das 10h45 a 00h



