Casas do chef Leo Paixão vão abrir com promoção especial neste carnaval

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Com o crescimento do carnaval na capital mineira e na Grande BH, bares e restaurantes se dividem entre os que aproveitam a lotação da cidade e os que preferem fechar as portas. O consagrado chef belo-horizontino Leo Paixão vai compor, com seus quatro estabelecimentos, o primeiro time.

Mais do que abrir as portas das casas, o chef vai receber os clientes assinantes do DuoGourmet com um presente. A cada pedido de dois pratos, apenas o de maior valor será cobrado, independentemente do dia. A promoção engloba os restaurantes Glouton e Ninita, no Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte; e o bar Nicolau e o restaurante Macaréu, ambos no Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH.

A ação é fruto da parceria que já existe há mais de 13 anos entre o chef e suas casas e a plataforma DuoGourmet. Ela funciona como um guia e engloba restaurantes, cafeterias, bares, sorveterias etc. O assinante tem direito de pedir dois pratos nos estabelecimentos selecionados e pagar somente o de maior valor (cada casa tem um regulamento, além de dias e horários disponíveis que podem ser consultados no site ou pelo aplicativo do DuoGourmet).

Entre a sexta-feira (13/2) e a quarta (18/2), os assinantes do DuoGourmet vão poder aproveitar o desconto. O grande diferencial está no fato de os restaurantes aceitarem a promoção quando normalmente não o fazem. O Macaréu, por exemplo, aceita o DuoGourmet na terça, na quarta, na quinta e aos sábados apenas no período da noite em dias normais.

O Nicolau Bar da Esquina, por sua vez, costuma aceitar o desconto nas noites de terças e quartas. O Ninita normalmente disponibiliza os mesmos dias, mas no turno do almoço. O Glouton, por fim, aceita o DuoGourmet entre segunda e quarta durante o jantar.

Dica do chef

Do Nicolau, o chef sugere as quesadillas Reprodução Instagram

Para quem quiser aproveitar a condição especial, seja para repor as energias após a folia, “forrar a barriga" para aguentar o dia de festa ou mesmo fugir do Carnaval, o chef sugere alguns itens do menu.

No Macaréu, casa que mescla as cozinhas portuguesa e brasileira, a recomendação são os arrozes. Um deles é meloso e mistura pato, defumados e tucupi (R$ 119). Outro, que também aposta numa base lusitana com o toque de um ingrediente amazônico, é o arroz de lagosta com tomate fresco e tucupi (R$ 159).

Os bacalhaus também foram citados pelo chef. São servidos em duas versões: com natas ao lado de batatas e cebolas (R$ 139); e à Lagareiro, em postas com cebola confitada, batatas, pimentão, tomate e azeitonas (R$ 187).

Quem preferir visitar o Nicolau, bar ao lado do Macaréu, e seguir a sugestão do chef, deve pedir as quesadillas. O sabor vegetariano leva milho, berinjela e queijo (R$ 51), enquanto outra versão é recheada com carne de panela e queijo (R$ 53).

Até por se tratar de um restaurante focado na comida italiana, o Ninita é referência em massas. Por isso, a sugestão do chef é apostar em alguma delas. O clássico carbonara, que lá recebe uma porchetta na brasa (R$ 107), é sempre uma boa pedida.

Por fim, para os que preferirem visitar o restaurante Glouton, Leo sugere algum dos pratos clássicos, como a rabada ao perfume de estragão com nhoque de agrião (R$ 137) ou o arroz de galinha com quiabo e Jerez (R$ 125).

Serviço

Glouton



Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes

De segunda a sábado, das 19h às 23h

Ninita



Rua Bárbara Heliodora, 71, Lourdes

Segunda, das 18h às 23h

De terça a sábado, das 12h às 17h e das 18h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Macaréu



Rua Dicíola Horta, 77, Vila da Serra

De terça a quinta, das 19h às 23h

Sexta, das 19h às 23h30

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h30

Domingo, das 12h às 17h

Nicolau



Rua Dicíola Horta, 77, Vila da Serra

De terça a quinta, das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 18h às 23h30

Domingo, das 11h às 17h



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata