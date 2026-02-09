Assine
DIVERSIDADE NA LATA

Listamos 50 drinques prontos de BH para você escolher o seu favorito

Receitas exploram diferentes sabores e ingredientes. Aqui, você descobre os principais componentes de 50 rótulos mineiros

Joana El Khouri*
09/02/2026 16:58 - atualizado em 09/02/2026 17:09

Mercado cresce a uma velocidade impressionante e a cada ano apresenta novas marcas e sabores
crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Entre tantas latinhas e misturas diferentes, fica cada vez mais difícil de o folião escolher um drinque para curtir o carnaval. Justamente por isso, separamos, aqui, 50 rótulos mineiros e os dividimos de acordo com ingredientes principais. Desta forma, é possível ter noção do sabor e do perfil de cada bebida e, consequentemente, se ela combina ou não com o seu paladar. Veja, a seguir, a nossa seleção:

Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press
Arte de IA com foto de Marcos Vieira/EM/D.A Press


Mexerica/tangerina

  • Fizz (Vanfall): mexerica, canela e gengibre com gim
  • Venm (Läut): tangerina, capim limão, manjericão e gim
  • Mexe Mexe (Mexe Mexe): licor de mexerica e água tônica
  • Lambe Lambe (Lambe Lambe): tangerina, limão e sal
  • 20's Sweet Poison (20's Drinks): tangerina, jabuticaba, mirtilo e cachaça
  • Hazel Summer Spritz (Hazel Destilaria): tangerina, suco de laranja e espumante

Frutas vermelhas

  • Ruby (Vanfall): frutas vermelhas, gim e vinho branco
  • Veneta (Equilibrista): frutas vermelhas, hortelã e vodca
  • Caramelito Sabor Verão (Caramelito): morango, pêssego, limão e vodca
  • Lambe Lambe Limonada Rosa (Lambe Lambe): framboesa, limão, hibisco e morango
  • Mascate Drinks (Xeque Mate): melancia, framboesa, hibisco e limão siciliano
  • Melancita Jam (Verace): melancia e gim
  • Ezjoy (Ezjoy): pêssego, morango, gim e vinho branco
  • 20’s Heartbeat (20's Drinks): pêssego, morango e pitaya
  • Cosmopolitan Spritz (Benerick’s): cranberry, licor de laranja, limão, vodca e vinho branco


Mate

  • Xeque Mate (Xeque Mate): mate, guaraná, limão e rum
  • Mate Melo (Mate Melo): mate, gengibre, laranja, limão e rum

Açaí

  • Colaí (Nave Bebidas): açaí, gim e coco
  • Mestre Gato (The White Rabbit): açaí, cranberry, cereja e gim
  • Carimbó (Carimbó): açaí, guaraná, catuaba e gengibre
  • Lassa Let's Amazônico (Lassaleti): açaí e laranja


Limão (caipirinha/caipivodca)

  • Xá de Cana (Xá de Cana): caldo de cana, limão e cachaça
  • Caipi Minas (Minas D'Ouro Drinks): limão e cachaça
  • Ouro 1 Tipo Caipirinha (Ouro 1): limão e cachaça
  • 20's Citric Love (20's Drinks): limão cravo, limão tahiti, limão siciliano e cachaça

Gengibre

  • Gingibre (Equilibrista): gengibre, limão e gim
  • Sunflower Breeze (Sunflower): gengibre, abacaxi, limão e gim
  • Purple Rain Spritz (Benerick’s): gengibre, jabuticaba, mirtilo e gim


Maracujá

  • Mascate Drinks (Xeque Mate): maracujá, caju e água de coco
  • Lambe Lambe (Lambe Lambe): maracujá e manga
  • Vibra (Vanfall): maracujá e vodca
  • Sunflower Passion (Sunflower): maracujá, gim e frutas tropicais
  • Caramelito Sabor Raiz (Caramelito): maracujá, vodca e caramelo
  • Chapeleiro (The White Rabbit): maracujá, abacaxi e manga
  • Tropical Jam (Verace): maracujá, manga e gim
  • Tropical Gin (Stone Light): maracujá, pomelo e gim
  • Pedrada (Pedrosa Craft): maracujá, morango, gengibre e gim

Moscow mule

  • Moscow Mule (Bang Bang): gengibre, suco de maçã e limão
  • Moscow Mule (Drink Pronto): vodca, gengibre e limão


Guaraná

  • Chablauzin (Equilibrista): guaraná, chapéu de couro, limão siciliano e vodca
  • Jambrunão: guaraná e limão (Guaramão) com cachaça de jambu (Jambruna)

Outros

  • Like Spritz (Like Wine): coquetel à base de uvas brancas
  • Gimbrado (Verace): gim, limão siciliano e laranja
  • Rubra (Equilibrista): bitter e laranja
  • Coffee Spritz (Benerick’s): café cold brew, rum, laranja e água tônica
  • Aura (Vanfall): maçã-verde e vodca
  • Sky Kush Ice (Lamas): uísque, limão e terpeno
  • Lassa Let’s Pineapple (Lassaleti): abacaxi e hortelã
  • Limoncello Spritz (Benerick’s): limoncello (licor de limão), hortelã e água com gás
  • Absolem (The White Rabbit): Curaçau Blue e coco

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

Tópicos relacionados:

carnaval drinks drinques lata sabores

