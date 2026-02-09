Listamos 50 drinques prontos de BH para você escolher o seu favorito
Receitas exploram diferentes sabores e ingredientes. Aqui, você descobre os principais componentes de 50 rótulos mineiros
Entre tantas latinhas e misturas diferentes, fica cada vez mais difícil de o folião escolher um drinque para curtir o carnaval. Justamente por isso, separamos, aqui, 50 rótulos mineiros e os dividimos de acordo com ingredientes principais. Desta forma, é possível ter noção do sabor e do perfil de cada bebida e, consequentemente, se ela combina ou não com o seu paladar. Veja, a seguir, a nossa seleção:
Mexerica/tangerina
- Fizz (Vanfall): mexerica, canela e gengibre com gim
- Venm (Läut): tangerina, capim limão, manjericão e gim
- Mexe Mexe (Mexe Mexe): licor de mexerica e água tônica
- Lambe Lambe (Lambe Lambe): tangerina, limão e sal
- 20's Sweet Poison (20's Drinks): tangerina, jabuticaba, mirtilo e cachaça
- Hazel Summer Spritz (Hazel Destilaria): tangerina, suco de laranja e espumante
Frutas vermelhas
- Ruby (Vanfall): frutas vermelhas, gim e vinho branco
- Veneta (Equilibrista): frutas vermelhas, hortelã e vodca
- Caramelito Sabor Verão (Caramelito): morango, pêssego, limão e vodca
- Lambe Lambe Limonada Rosa (Lambe Lambe): framboesa, limão, hibisco e morango
- Mascate Drinks (Xeque Mate): melancia, framboesa, hibisco e limão siciliano
- Melancita Jam (Verace): melancia e gim
- Ezjoy (Ezjoy): pêssego, morango, gim e vinho branco
- 20’s Heartbeat (20's Drinks): pêssego, morango e pitaya
- Cosmopolitan Spritz (Benerick’s): cranberry, licor de laranja, limão, vodca e vinho branco
Mate
- Xeque Mate (Xeque Mate): mate, guaraná, limão e rum
- Mate Melo (Mate Melo): mate, gengibre, laranja, limão e rum
Açaí
- Colaí (Nave Bebidas): açaí, gim e coco
- Mestre Gato (The White Rabbit): açaí, cranberry, cereja e gim
- Carimbó (Carimbó): açaí, guaraná, catuaba e gengibre
- Lassa Let's Amazônico (Lassaleti): açaí e laranja
Limão (caipirinha/caipivodca)
- Xá de Cana (Xá de Cana): caldo de cana, limão e cachaça
- Caipi Minas (Minas D'Ouro Drinks): limão e cachaça
- Ouro 1 Tipo Caipirinha (Ouro 1): limão e cachaça
- 20's Citric Love (20's Drinks): limão cravo, limão tahiti, limão siciliano e cachaça
Gengibre
- Gingibre (Equilibrista): gengibre, limão e gim
- Sunflower Breeze (Sunflower): gengibre, abacaxi, limão e gim
- Purple Rain Spritz (Benerick’s): gengibre, jabuticaba, mirtilo e gim
Maracujá
- Mascate Drinks (Xeque Mate): maracujá, caju e água de coco
- Lambe Lambe (Lambe Lambe): maracujá e manga
- Vibra (Vanfall): maracujá e vodca
- Sunflower Passion (Sunflower): maracujá, gim e frutas tropicais
- Caramelito Sabor Raiz (Caramelito): maracujá, vodca e caramelo
- Chapeleiro (The White Rabbit): maracujá, abacaxi e manga
- Tropical Jam (Verace): maracujá, manga e gim
- Tropical Gin (Stone Light): maracujá, pomelo e gim
- Pedrada (Pedrosa Craft): maracujá, morango, gengibre e gim
Moscow mule
- Moscow Mule (Bang Bang): gengibre, suco de maçã e limão
- Moscow Mule (Drink Pronto): vodca, gengibre e limão
Guaraná
- Chablauzin (Equilibrista): guaraná, chapéu de couro, limão siciliano e vodca
- Jambrunão: guaraná e limão (Guaramão) com cachaça de jambu (Jambruna)
Outros
- Like Spritz (Like Wine): coquetel à base de uvas brancas
- Gimbrado (Verace): gim, limão siciliano e laranja
- Rubra (Equilibrista): bitter e laranja
- Coffee Spritz (Benerick’s): café cold brew, rum, laranja e água tônica
- Aura (Vanfall): maçã-verde e vodca
- Sky Kush Ice (Lamas): uísque, limão e terpeno
- Lassa Let’s Pineapple (Lassaleti): abacaxi e hortelã
- Limoncello Spritz (Benerick’s): limoncello (licor de limão), hortelã e água com gás
- Absolem (The White Rabbit): Curaçau Blue e coco
*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino