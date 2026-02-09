Envase dos drinques prontos exige estudos e química para sabor surpreender

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O processo de inserir um drinque em uma lata não é fácil. Uma das aliadas na conservação, no sabor e no equilíbrio de um RTD é a carbonatação. Consiste, basicamente, na adição de gás carbônico em um líquido.



Como explica Frederico Divido, professor do curso de gastronomia do Senac, no caso da produção de drinques prontos, o gás é injetado na bebida dentro de tanques pressurizados, o que caracteriza uma adição forçada.



“A carbonatação não é essencial para um drinque pronto, mas é importante em diversos aspectos. Primeiramente, ela traz gás à bebida, uma percepção maior de acidez e frescor e a diminuição da percepção do açúcar, o que auxilia no equilíbrio. Outro ponto de extrema importância é a atuação na conservação, já que o CO2 expulsa o oxigênio. Por fim, o gás também deixa a bebida mais aromática, a volatizar mais os aromas”, explica.

'Na hora em que carbonatamos uma bebida, ocorre uma alteração sensorial. A bebida tende a ficar menos doce, mais leve e mais fresca' - Frederico Divido, professor de gastronomia do Senac em Minas Senac em Minas/Divulgação



Para a carbonatação, é importante que a bebida esteja em uma temperatura baixa, bem-filtrada e a pressão também deve ser regulada dentro de um tanque pressurizado. Tudo isso evita, por exemplo, o rompimento dos reservatórios.



Muitas pessoas se incomodam com alguns sabores que podem aparecer no fim de um gole de drinques prontos. Segundo Frederico, a carbonatação não tem relação direta com esse retrogosto desagradável que pode aparecer.



“Na hora em que carbonatamos uma bebida, ocorre uma alteração sensorial. A bebida tende a ficar menos doce, mais leve e mais fresca. Normalmente, esse sabor vem por conta da oxidação da bebida e o gás carbônico auxilia justamente na inibição desse processo”, comenta.



Segurança e sustentabilidade



Quando falamos em drinques prontos, eles não necessariamente precisam ser enlatados. Mas a lata se mostra a melhor opção para muitos, e isso não é por acaso. Com um bom custo-benefício, ela é ideal para momentos como o carnaval, quando recipientes como o vidro não oferecem segurança aos foliões.

Outro aspecto de muita importância é a sustentabilidade. Segundo dados da Associação Brasileira de Alumínio publicados em agosto de 2025, em 2024 o Brasil reutilizou mais de 97% das latas de alumínio para bebidas.

