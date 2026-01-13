Assine
overlay
Início Degusta
EM CLIMA PRAIANO

BH: bar oferece chope ou mate de graça para clientes de chinelos

Ação já tradicional do Redentor celebra o verão trazendo o clima carioca para a capital mineira

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
13/01/2026 15:55 - atualizado em 13/01/2026 15:55

compartilhe

SIGA
x
O Redentor é dono do chope mais famoso da cidade
O Redentor é dono do chope mais famoso da cidade crédito: Reprodução Instagram

Se Belo Horizonte não tem praia, o bar Redentor, na Região da Savassi, traz um pouquinho da cultura carioca para os mineiros. A casa, que já respira os ares do Rio de Janeiro, com um cardápio repleto de bolinhos, “caipis” e, claro, com o chope mais famoso da cidade, instiga os belo-horizontinos a entrarem ainda mais no clima do verão. A ação “a vida fica melhor de chinelo” já se tornou uma marca da casa, afinal, é realizada desde 2018. Nela, clientes que forem ao bar de chinelos ganham um chope Brahma de 300ml ou um mate da casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A campanha de verão do bar conta com a distribuição de mate e biscoito Globo para os clientes aos fins de semana
A campanha de verão do bar conta com a distribuição de mate e biscoito Globo para os clientes aos fins de semana Nelson Avelar/ BD Fotografias/ Divulgação

A campanha é válida até o dia 20 de março, quando se encerra o verão. É importante destacar que, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, essa promoção não estará disponível, por conta do carnaval.

Quem for ao Redentor aos fins de semana e der sorte, vai poder encontrar ainda um personagem caracterizado como um vendedor de mate e biscoito Globo, típico das praias cariocas. Ele vai distribuir essa dupla tão tradicional, do chá com o biscoito de polvilho.

Serviço

Rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi
(31) 3568-8469
De domingo a terça, das 11h à 00h
De quarta a sábado, das 11h à 01h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

bar bh chinelos chope

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay