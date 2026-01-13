BH: bar oferece chope ou mate de graça para clientes de chinelos

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Se Belo Horizonte não tem praia, o bar Redentor, na Região da Savassi, traz um pouquinho da cultura carioca para os mineiros. A casa, que já respira os ares do Rio de Janeiro, com um cardápio repleto de bolinhos, “caipis” e, claro, com o chope mais famoso da cidade, instiga os belo-horizontinos a entrarem ainda mais no clima do verão. A ação “a vida fica melhor de chinelo” já se tornou uma marca da casa, afinal, é realizada desde 2018. Nela, clientes que forem ao bar de chinelos ganham um chope Brahma de 300ml ou um mate da casa.

A campanha de verão do bar conta com a distribuição de mate e biscoito Globo para os clientes aos fins de semana Nelson Avelar/ BD Fotografias/ Divulgação

A campanha é válida até o dia 20 de março, quando se encerra o verão. É importante destacar que, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, essa promoção não estará disponível, por conta do carnaval.

Quem for ao Redentor aos fins de semana e der sorte, vai poder encontrar ainda um personagem caracterizado como um vendedor de mate e biscoito Globo, típico das praias cariocas. Ele vai distribuir essa dupla tão tradicional, do chá com o biscoito de polvilho.

Serviço



Rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi

(31) 3568-8469

De domingo a terça, das 11h à 00h

De quarta a sábado, das 11h à 01h



