BH: bar oferece chope ou mate de graça para clientes de chinelos
Ação já tradicional do Redentor celebra o verão trazendo o clima carioca para a capital mineira
compartilheSIGA
Se Belo Horizonte não tem praia, o bar Redentor, na Região da Savassi, traz um pouquinho da cultura carioca para os mineiros. A casa, que já respira os ares do Rio de Janeiro, com um cardápio repleto de bolinhos, “caipis” e, claro, com o chope mais famoso da cidade, instiga os belo-horizontinos a entrarem ainda mais no clima do verão. A ação “a vida fica melhor de chinelo” já se tornou uma marca da casa, afinal, é realizada desde 2018. Nela, clientes que forem ao bar de chinelos ganham um chope Brahma de 300ml ou um mate da casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A campanha é válida até o dia 20 de março, quando se encerra o verão. É importante destacar que, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, essa promoção não estará disponível, por conta do carnaval.
Quem for ao Redentor aos fins de semana e der sorte, vai poder encontrar ainda um personagem caracterizado como um vendedor de mate e biscoito Globo, típico das praias cariocas. Ele vai distribuir essa dupla tão tradicional, do chá com o biscoito de polvilho.
Serviço
Rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi
(31) 3568-8469
De domingo a terça, das 11h à 00h
De quarta a sábado, das 11h à 01h
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos