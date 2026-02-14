DJ Pedro Sampaio, o 'atleta' do carnaval, traz a BH o hit da folia de 2026

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O funk “Jetski”, parceria do DJ carioca Pedro Sampaio com Melody e MC Meno K, é a música mais ouvida do Brasil na plataforma Spotify. Virou o hit do carnaval de 2026, acredita Sampaio, que está de volta à folia de rua, depois de cancelar sua participação nos blocos no ano passado, por motivos de saúde.

Belo Horizonte vai receber Pedro Sampaio em duas ocasiões: neste sábado (14/2), no evento privado “Carnaval dos sonhos”, na Pampulha, e no dia 21, quando ele trará o próprio bloco, chamado Agentes do Caos Brasileiro, ao Centro da cidade.

“Fiz uma autorreflexão sobre o meu trabalho e identifiquei muito caos em todos os processos – da criação aos shows. ‘Cavalinho’, por exemplo, é uma música caótica. Começamos a usar esse tema no (festival) The Town e seguimos para o carnaval, porque é um momento caótico brasileiro”, explica.

Pedro conta que, a cada show, homenageia uma personalidade brasileira conectada com o caos. Cazuza foi uma delas. Os nomes dos contemplados em BH serão surpresa, só revelada durante as apresentações.

Os shows nunca se repetem e não há regras para o repertório, afirma o DJ. “Geralmente, a primeira e a segunda músicas são as mesmas, por conta da abertura, mas depois é o que estou sentindo ali no momento. Escolho na hora o que vou cantar. É tudo personalizado para cada lugar”, diz.

Sampaio revela que, acima de tudo, leva em conta a cidade e o estado por onde passa. “Eu me adapto à cultura local, então insiro no setlist o ritmo ou a música estourada ali naquele momento. Gosto muito de estar atento para me conectar com o público de qualquer lugar onde eu esteja.”

Saúde em primeiro lugar

Em 2025, o DJ machucou o joelho em pleno carnaval e passou por cirurgia, o que o afastou da festa. “Muita coisa mudou desde então. A principal foi o cuidado com meu corpo, a disciplina para exercícios físicos e alimentação. Durante o processo de recuperação, tive rotina intensa de fisioterapia e levo tudo isso comigo até hoje”, explica.

O cuidado com a saúde condiz com a rotina puxada, especialmente no carnaval. Da última quinta-feira (12/2) ao próximo dia 22, serão 14 shows em nove cidades. Em alguns dias, Pedro vai se apresentar em duas cidades diferentes. O fisioterapeuta fica à disposição dele.

“É uma correria, mas só tenho que agradecer. No carnaval, a demanda aumenta, são nove cidades este ano. Então, é pra lá e pra cá. A gente precisa de uma aeronave para conseguir dar conta dos horários e chegar a tempo, sem atraso”, detalha.

A estrutura conta também com equipe para passar o som. “É tudo bem pensado, a gente tem um grupo que cuida só da logística para poder sair tudo certo, para que eu consiga chegar aos lugares preparado para subir no palco. Viajo com fisioterapeuta. Então, às vezes, vou fazendo fisioterapia no avião.”

O DJ destaca o crescimento da folia de Belo Horizonte nos últimos anos. Em 2024, ele trouxe seu trio pela primeira vez à capital. “É um carnaval que tem muita energia. Quando me apresentei na cidade, choveu. Temos de estar preparados, isso, é importante”, diz.

“Costumo dizer que duas coisas elevam minha energia no show: o sol e a chuva. Quando amanhece, é como se o sol renovasse tudo, parece que o show começa de novo. Quando chove, é a mesma coisa. A chuva desce para limpar tudo, começamos o show de novo de uma forma incrível, com uma energia ótima. Em BH, é sempre bom, são pessoas muito educadas curtindo. É uma alegria você se sentir totalmente confortável, leve, para curtir o carnaval de rua”, afirma.



Parceiras

Pedro Sampaio tem diversas parceiras: Lexa, Anitta, Ana Castela e Luísa Sonza. Desta vez, fez com Melody o hit “Jetski” e está animado para tocá-lo na folia.

“Eu me sinto um atleta que se prepara para a competição. Eu me preparei e agora estou colhendo os frutos. Só tenho que agradecer ao público e a meus parceiros, pois o sucesso no carnaval é o conjunto de todas essas energias”, conclui.

“CARNAVAL DOS SONHOS”

Neste sábado (14/2), das 15h à meia-noite, com Pedro Sampaio, Xand Avião e Thiaguinho, na área externa do Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, São José). Frontstage: R$ 180 (meia), R$ 190 (meia social) e R$ 360 (inteira). Open bar: R$ 450 (meia), R$ 460 (meia social) e R$ 900 (inteira). Ingressos à venda na plataforma Sympla.

BLOCO AGENTES DO CAOS BRASILEIRO

Em 21 de fevereiro (sábado que vem), com Pedro Sampaio. Concentração às 14h, em frente ao Palácio

da Justiça (Avenida Afonso Pena 1.420, Centro). Desfile das 15h às 18h. Entrada franca.

