Saiba como fica o funcionamento dos cinemas no feriado de carnaval

Mesmo com o carnaval de rua de Belo Horizonte tomando conta da cidade no feriado, os cinemas da capital mineira vão manter seu funcionamento regular e são uma alternativa para quem quer se manter longe da folia.



Deste sábado (14/2) até a quarta-feira de cinzas, todas as redes oferecem programação diversificada, dando ao espectador a chance de ficar atualizado com as estreias mais recentes ou maratonar os filmes indicados ao Oscar – a entrega das estatuetas ocorre em 15 de março.



Nos shoppings, a rede Cinemark (presente no Pátio Savassi, BH Shopping e DiamondMall), a Cinépolis (Shopping Estação BH) e a Cinesercla (Shopping Norte e Big Shopping, em Contagem) iniciam suas operações a partir das 14h.



A rede Cineart mantém o funcionamento regular no Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Shopping Del Rey, ViaShopping, Shopping Contagem, ItaúPower Shopping (Contagem) e Monte Carmo Shopping (Betim). A única exceção é a unidade do Minas Shopping, que não abre na segunda-feira (16/2).



Entre os cinemas de rua, o UNA Cine Belas Artes não altera sua programação. Já o Centro Cultural Unimed BH-Minas funciona durante todo o período, com uma única mudança pontual na quarta-feira (18/2), quando as atividades começam às 13h.



As duas salas do Minas Tênis Clube, que têm 41 lugares cada uma, oferecem também sessões matutinas especiais entre sábado e terça-feira. Além dos horários tradicionais à tarde e à noite, o brasileiro “O agente secreto” será exibido às 10h; “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, às 10h25; e “Zootopia 2”, às 12h50.



Filmes do Oscar

Na programação, o filme de Kleber Mendonça Filho, indicado em quatro categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, figura entre os destaques, acompanhado de outros títulos que competem pela estatueta, como “Marty supreme”, “Valor sentimental”, “A voz de Hind Rajab”, “Hamnet: a vida antes de Hamlet”, “Foi apenas um acidente” e “Song sung blue: Um sonho a dois”.



Entre as estreias da semana, está o comentado “O morro dos ventos uivantes”, de Emerald Fennell. A nova adaptação do clássico de Emily Brontë, estrelada por Margot Robbie e Jacob Elordi, revisita a história de amor obsessivo sob uma nova perspectiva estética. Outro lançamento de peso é “Caminhos do crime”, suspense policial que reúne Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro e Halle Berry.



Para os fãs de música, chegam às telonas o documentário “The Rose: Come back to me”, que acompanha bastidores e a trajetória do grupo de k-pop, e o filme-concerto “Chase Atlantic: Lost in heaven”, da banda australiana. Também segue em cartaz “Stray Kids: The dominATE experience”, com registros de apresentações e momentos da turnê mundial do grupo sul-coreano.



Títulos infantis

O público infantil encontra opções entre as animações. Há sessões do estreante “Um cabra bom de bola”; o filme religioso “Davi - Nasce um rei”; “Bob Esponja: Em busca da calça quadrada”; e o blockbuster “Zootopia 2”. O filme da Disney está em cartaz pela 12ª semana e já arrecadou mais de US$ 1,7 bilhão mundialmente, consolidando-se como um dos principais sucessos recentes do estúdio.



Completam a programação o brasileiro “(Des)controle”, estrelado por Carolina Dieckmmann; “Avatar: Fogo e cinzas”, terceiro capítulo da franquia de sucesso; e “A empregada”, adaptação do best-seller de Freida McFadden protagonizada por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes