Centros culturais e galerias ficam fechados durante o carnaval em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Os principais centros culturais e galerias de Belo Horizonte estarão fechados enquanto o carnaval toma conta das ruas da capital mineira.



Com maior volume de blocos – aproximadamente 600 circulam este ano, incluindo o período pré e o pós carnaval – e a expectativa de crescimento de público, as grandes avenidas da cidade estarão interditadas. É como se, durante quatro dias, Belo Horizonte girasse totalmente em torno da festa de rua.



Para não “competir” pela atenção dos foliões, equipamentos culturais associados à Prefeitura de BH estarão fechados a partir de amanhã (14/2) até a quarta-feira de cinzas (18/2).



Fecham as portas os centros culturais regionais, assim como a Casa do Baile, Museu Casa Kubitschek, Museu Histórico Abílio Barreto, Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, Museu da Moda, Centro de Referência das Culturas Urbanas e Centro de Referência da Dança.



Ampliando a lista, o Circuito Cultural Liberdade, formado pelos equipamentos instalados na Praça da Liberdade e em seu entorno, também não funciona nos dias de carnaval. O Espaço do Conhecimento UFMG, o CCBB-BH e a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais retomam o funcionamento na quarta-feira (18/2). A Casa Fiat de Cultura e o Museu das Minas e do Metal, que também não funcionam durante a folia, reabrem somente na quinta-feira (19/2).



Além disso, o Palácio das Artes, a CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais, a Casa Rosada e o Centro Cultural Unimed-BH Minas também abrem espaço para a folia mineira. Nesse último, apenas as salas de cinema continuarão funcionando.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes