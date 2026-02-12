Sinfônica de MG cai na folia no Palácio das Artes e em palco na Av. Brasil

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O projeto Sinfônica Pop, sob regência do maestro Marcelo Ramos, dedica sua edição especial de carnaval a Lô Borges, Clara Nunes e Ary Barroso. Nesta quinta (12/2), ao meio-dia, o concerto será realizado no Palácio das Artes. Amanhã (13/2), às 19h, em palco ao ar livre na Avenida Brasil.

O espetáculo reúne Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Coral Lírico e as cantoras Michelle Andreazzi, Júlia Rocha, Adrianna e JuJu Paulini, homenageando a mineiridade. O repertório traz clássicos do samba, do pagode e do frevo, com destaque para sucessos de Clara Nunes (“O mar serenou”), Ary Barroso (“Pra machucar meu coração” e “É luxo só”) e Thiaguinho (“Pé na areia”).

Autor de amplo repertório de carnaval, Ary Barroso (1903-1964) foi homenageado pela Sinfônica mineira em 2003 e volta como figura central desta edição.

Haverá também medley de canções de Lô Borges, pioneiro do Clube da Esquina, que morreu no final do ano passado.

“Temos vários trechos de músicas do Lô com roupagem de carnaval. Isso já existe em Belo Horizonte, com o Bloco da Esquina, por exemplo”, afirma o maestro.

No domingo (15/2), o bloco homenageará Lô em seu desfile. O tema “Sou do mundo, sou Minas Gerais” é um verso de “Para Lennon e McCartney”, canção dele em parceria com Fernando Brant e Márcio Borges.

Folia de São João del-Rei

Marcelo Ramos conta que resgatou sambas do interior de Minas, como “Lágrimas do Roberto” (1948), do compositor Agostinho França, e o hino do rancho carnavalesco Custa, Mas Vai, de São João del-Rei.

“Nem só da capital vive o carnaval, aliás o carnaval do interior já vinha muito antes de BH ter o seu. O interior sempre atraiu muito movimento e eu recuperei esses sambas. ‘Lágrimas’ fez muito sucesso por ser curtinho e ter uma letra bacana”, diz.

O repertório terá temas carnavalescos do Nordeste, sucessos de Diogo Nogueira e do grupo Só Pra Contrariar.

“Faremos o que chamei de ‘carnafrevo’, um apanhado da Bahia com Recife, duas das principais cidades do carnaval. Traremos Gal, Elba, Zé Ramalho e Ivete”, comenta Ramos, ressaltando a importância de a Sinfônica atingir outros públicos, além de aficionados de música clássica.

SINFÔNICA POP ESPECIAL CARNAVAL

Nesta quinta-feira (12/2), às 12h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Amanhã (13/2), às 19h, na Avenida Brasil, em frente ao Colégio Arnaldo (Praça João Pessoa, 200, Funcionários). Entrada franca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria