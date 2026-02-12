Dos animes ao suspense: veja as estreias desta quinta (12/2) nos cinemas

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Uma princesa espacial lésbica e introvertida embarca em jornada perigosa para resgatar a ex-namorada. Para a missão, recruta uma popstar não binária. Este é o argumento da animação “A sapatão galáctica”, lançamento mais sui generis desta quinta-feira (12/2) nos cinemas de BH.

Em cartaz no UNA Cine Belas Artes, o filme dos australianos Emma Hough Hobbs e Leela Varghese vem acumulando prêmios por festivais – Teddy Award, AACTA Award, Mix Brasil e Festival do Rio. O desenho animado está entre as opções de entretenimento quem não pretende curtir o carnaval.

Há opções para todos, diga-se. Saindo do nicho queer, mas continuando com animações, “Você só precisa matar”, dos japoneses Ken'ichirô Akimoto e Yukinori Nakamura, e “Um cabra bom de bola”, de Tyree Dillihay e Adam Rosette, são outras duas produções que entram em cartaz hoje no circuito comercial.

O primeiro desenho é ambientado no ano “20XX”. A trama acompanha uma jovem órfã que trabalha para o governo com a missão de destruir árvore extraterrestre que caiu na Terra e desenvolve raízes devastadoras. Como efeito colateral da luta com a planta ET, a protagonista é amaldiçoada com a condição de morrer e ressuscitar infinitamente. Vê-se obrigada a reviver o mesmo dia, independentemente das escolhas que faça. Apesar de seu destino fatal, ela sempre acorda disposta a enfrentar mortes terríveis até quebrar a maldição.

“Um cabra bom de bola” é coprodução entre Estados Unidos, Japão, Brasil e Singapura voltada para o público infantil. A animação acompanha o bode antropomorfo que tem a oportunidade de jogar roarball, versão mais brutal do basquete. Embora iniciante, ele chama a atenção da dona do time.

Outras duas estreias são “Caminhos do crime”, de Bart Layton, e “The Rose – Come back to me”, documentário sobre a banda sul-coreana indie de mesmo nome.

Estrelado por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Halle Berry, o filme “Caminhos do crime” acompanha um ladrão de joias meticuloso que rouba ao longo da rodovia 101, seguindo sempre o padrão estrito de nunca ferir ninguém. Um detetive compreende o modus operandi do assaltante e prepara emboscada para capturá-lo.

“The Rose – Come back to me” explica a ascensão meteórica da banda sul-coreana The Rose, resultado dos padrões de treinamento típicos do k-pop. São processos longos e altamente competitivos, em que jovens selecionados por audição passam anos em rotinas intensas de canto, dança, performance, aulas de idiomas e preparação de imagem, até serem escolhidos para formar bandas e estrear no mercado.

“A SAPATONA GALÁCTICA”

Austrália, 2025, 87 min. De Emma Hough Hobbs e Leela Varghese. Em cartaz no UNA Cine Belas Artes, às 20h40.



“VOCÊ SÓ PRECISA MATAR”

Japão, 2025, 86 min. De Ken'ichirô Akimoto e Yukinori Nakamura. Em cartaz no Shopping DelRey, às 15h05; e no BH Shopping, às 16h50 e 19h10.



“UM CABRA BOM DE BOLA”

EUA/Japão/Brasil/Singapura, 2025, 100 min. De Tyree Dillihay e Adam Rosette. Em cartaz nos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, DelRey, Diamond, Estação, ItaúPower, Minas, Monte Carmo, Pátio, Partage e Via.



“CAMINHOS DO CRIME”

Reino Unido/EUA, 2026, 139 min. De Bart Layton. Em cartaz nos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, DelRey, Diamond, ItaúPower, Minas, Monte Carmo, Pátio e Partage.

“THE ROSE – COME BACK TO ME”

EUA, 2026, 85 min. De Eugene Yi. Em cartaz no Shopping Cidade, às 17h50 de sábado, domingo e quarta-feira (14, 15 e 18/2)