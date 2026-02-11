Wagner Moura engata modo 'usina elétrica' no almoço do Oscar e abraça rival

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Os indicados à 98ª edição dos prêmios da Academia se reuniram em Beverly Hills nesta terça-feira (10/2) para o tradicional almoço que antecede a luxuosa cerimônia de premiação de Hollywood, marcada para o dia 15 de março.

No ano passado, o almoço não foi realizado, devido aos incêndios de grande proporção que atingiram Los Angeles.

Indicado a Melhor Ator por "O agente secreto", Wagner Moura abraçava com entusiasmo artistas como Stellan Skarsgård, que concorre a Melhor Ator Coadjuvante por "Valor sentimental", e o diretor franco-espanhol Oliver Laxe, de "Sirat", que enfrenta "O agente secreto" na disputa pela estatueta de Melhor Filme Internacional.

Laxe criticou as indicações do longa brasileiro ao Oscar, no dia seguinte ao anúncio dos indicados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Em entrevista ao programa espanhol “La revuelta”, o cineasta afirmou: “Há muitos brasileiros na Academia, e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se o Brasil submetesse um sapato ao Oscar, todos votariam nele”.

"Isso [as indicações de "O agente secreto"] é um reconhecimento do cinema brasileiro e do cinema da nossa região", disse Moura, que estava bem perto de Kleber Mendonça Filho, ambos pela primeira vez na glamourosa cerimônia que todos os anos reúne os indicados ao mais importante prêmio do cinema.

O ator disse sentir-se animado. "Como uma usina elétrica", brincou.

Também indicado à categoria de Melhor Ator por seu papel em "Marty Supreme", Timothée Chalamet ressaltou o contraste com o ano passado, quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas cancelou o evento devido aos incêndios no início de janeiro e optou por um jantar mais íntimo. "É sempre uma bênção estar aqui!", afirmou. Em 2025, Chalamet foi indicado pela cinebiografia de Bob Dylan, "Um completo desconhecido".

Outro concorrente na disputada categoria de Melhor Ator, Michael B. Jordan, que interpreta gêmeos em "Pecadores", o filme líder em indicações, cumprimentava sorridente os vizinhos de mesa, enquanto Ethan Hawke, mais um concorrente à cobiçada estatueta, se aproximava acompanhado por uma de suas filhas.

A presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, deu as boas-vindas aos mais de 200 indicados e destacou que a diversidade caracterizava esta edição.

"Foram registrados votos de 88 países e regiões. Tivemos um recorde de indicações e de participação na votação, o que demonstra nosso poder global como sociedade e o que somos como organização", disse a produtora britânica, elogiando a variedade temática deste ano.

Stellan Skarsgard afirmou que esta mudança demográfica no corpo votante é, em parte, responsável por filmes como o seu –"Valor sentimental", que teve nove indicações – não competirem mais apenas na categoria Melhor Filme Internacional, mas também ao principal prêmio da noite: Melhor Filme.

O domínio do cinema estrangeiro ficou evidente. Skarsgard, Moura e Laxe eram requisitados para uma foto, um abraço ou uma conversa rápida com astros como Teyana Taylor e Benicio Del Toro, indicados por "Uma Batalha Após a Outra".

Del Toro disse estar emocionado em dobro após assistir no domingo passado, à apresentação de seu conterrâneo Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. "Fiquei arrepiado", disse. O porto-riquenho cantou em espanhol.

Do outro lado da sala, o diretor mexicano Guillermo del Toro conversava com seus companheiros de mesa. "Estou contente porque nove indicações não acontecem todos os dias", disse o cineasta, que concorre a Melhor Filme por "Frankenstein". (Com AFP)