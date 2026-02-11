Assine
'GOSTO DE POLÍTICA'

Wagner Moura sobre posicionamento político: ‘Muita gente não gosta’

Ator voltou a falar que gosta de política e não quer evitar de mostrar seu posicionamento

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/02/2026 11:10 - atualizado em 11/02/2026 11:55

Wagner Moura disse que, mesmo não agradando parte do público, vai continuar defendendo seus ideais políticos
Wagner Moura disse que, mesmo não agradando parte do público, vai continuar defendendo seus ideais políticos crédito: AFP

O ator Wagner Moura afirmou que, mesmo sabendo que suas posições políticas desagradem parte do público, ele vai continuar se manifestando. A declaração foi dada durante o evento The Hollywood Reporter’s Oscar Nominees Night, em Los Angeles, na madrugada desta quarta-feira (11/2). Wagner concorre ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho que também é indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

“Como o mundo está completamente polarizado, tenho certeza de que metade da população não gosta do que eu digo. Porque sou muito claro, tenho uma posição muito clara. E sim, imagino que muita gente não goste”, afirmou o ator.

Moura também destacou que não vê contradição entre carreira artística e posicionamento público. “Eu sou uma pessoa política, gosto de política, gosto de dizer... eu também sou um cidadão. Gosto de exercer minha cidadania e há certas coisas que acredito que são certas. E acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa: apenas dizer o que você pensa”, completou.

Essa não é a primeira vez que o ator fala abertamente sobre política. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele afirmou que já foi aconselhado a evitar críticas públicas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas disse que não pretende mudar de postura. “Estou sendo muito incentivado a não falar nada. Mas vou continuar falando”, declarou.

Em outra entrevista, à revista norte-americana Variety, Moura chamou o governo de Jair Bolsonaro de fascista. “Este filme nasceu de como eu e Kleber nos sentíamos quando o Brasil estava sob esse tipo de governo fascista. De como nos sentíamos em relação aos nossos papéis como artistas”, disse, em referência ao período do governo Bolsonaro (2019–2022).

Ao comentar o avanço de discursos autoritários, o ator alertou para riscos atuais em diferentes países. Moura destacou que o enfraquecimento democrático costuma acontecer de forma gradual. “Vocês nunca tiveram a experiência de viver sob uma ditadura. Vocês não sabem o que é isso, como se sente ou o quão ruim é. Acontece aos poucos. E se você não reage às pequenas coisas, é aí que elas tomam conta”, afirmou.

Para o ator, nos EUA há uma sensação de teste constante dos limites, citando casos recentes de violência institucional do governo Trump. “Se não houver reação, o que acontece? Sinto que as instituições não estão respondendo com a firmeza necessária”, observou.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho

