Wagner Moura é homenageado com grafite em Porto Alegre

    A obra é assinada pelo artista Filipe Harp, o mesmo que criou um mural em celebração à vitória de Fernanda Torres na premiação. A conquista de Moura marcou um feito inédito, já que ele se tornou o primeiro brasileiro a vencer na categoria.

     Foto: Reprodução de Vídeo / GZH Digital
    Além disso, o longa também levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, reforçando um momento histórico para o cinema nacional.

     Foto: Reprodução de Vídeo / GZH Digital
    A arte do grafite, que tem vários estilos e técnicas, aliás, vem conquistando espaços públicos por todo o Brasil com sua expressividade. Seja como forma de homenagear personalidades ou para renovar ambientes urbanos com cores e beleza.

     Foto: Alberto g rovi wikimedia commons
    No início de 2024, Araraquara, no interior de São Paulo, ganhou murais em grafite para destacar artistas e esportistas famosos que nasceram na cidade. As estampas compõem o projeto “Páginas de Concreto – Memórias Araraquarenses” e são de autoria do artista urbano Aracê.

     Foto: Reprodução/EPTV
    O escritor Ignácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), foi o primeiro grafite feito para o projeto. O painel encontra-se na Biblioteca Municipal Mário de Andrade.

     Foto: Reprodução/EPTV
    O dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina e que morreu em 2023, é um dos filhos ilustres de Araraquara retratados pelas mãos de Aracê. Seu rosto estampa um espaço na Avenida José Bonifácio.

     Foto: Reprodução/EPTV
    O rosto da cantora e compositora Liniker ilustra o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos de Araraquara.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Aracê também grafitou os semblantes das jogadoras de futebol Bia Zaneratto e Luciana. O desenho das atletas foi feito no muro da Escola Técnica Estadual (ETEC) da cidade paulista.

     Foto: Prefeitura de Araraquara/Divulgação
    O Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, é outro espaço urbano que contemplou recentemente a arte feita com tintas em spray.

     Foto: Divulgação/Secult de Goiás
    Ponto tradicional da cena alternativa da capital de Goiás, o Martim Cererê ganhou murais realizados por 14 artistas da região, em projeto da Secretaria Estadual de Cultura.

     Foto: Divulgação/Secult de Goiás
    Em setembro de 2023, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou o projeto Cores do Brasil, maior galeria de arte urbana a céu aberto da América Latina.

     Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
    Com inspiração nas obras do Profeta Gentileza, viadutos, terminais e passarelas do corredor Transbrasil envolvem grafites ao longo dos seus 26 km de extensão.

     Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
    No Rio, a Zona Portuária do Rio já tem um grafite longo na avenida que margeia os armazéns do Porto, perto da Praça Mauá, área recentemente revitalizada onde fica o famoso Museu do Amanhã. Por ali passa o VLT, o veículo leve sobre trilhos.

     Foto: Divulgação Reviver Cultural - Prefeitura do Rio
    A cantora Elza Soares tem desde 2017 o rosto estampado no muro da escadaria da estação central do metrô de Belo Horizonte. No início de 2022, quando a artista morreu aos 91 anos, os autores publicaram um vídeo para mostrar o processo de produção da obra.

     Foto: Reprodução/Instagram
    O artista plástico Paulo Terra rendeu tributo a Gugu Liberato com grafite em muro do bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os desenhos retratam fases diversas da carreira do apresentador, morto em novembro de 2019.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
    Um dos maiores expoentes da arte do grafite no Brasil atualmente é o paulistano Eduardo Kobra, que se define como muralista.

     Foto: Cristina Índio do Brasil / Agência Brasil
    Kobra tem obras espalhadas por 36 países. Nesta imagem, o artista brasileiro retratou o escritor norte-americano Mark Twain ao lado do amigo John Lewis para o Museu Albright–Knox, em Buffalo. O artista tem painéis espalhados por todas as regiões da cidade de São Paulo, sua terra natal.

     Foto: Instagram @kobrastreetart
