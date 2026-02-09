Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Wagner Moura e 'O agente secreto' conquistam novos prêmios internacionais

Com as vitórias obtidas na França e nos Estados Unidos no fim de semana, longa de Kleber Mendonça Filho acumula 63 prêmios; filme disputa o Oscar

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/02/2026 18:12

compartilhe

SIGA
x
Ator Wagner Moura em cena no filme O agente secreto
'O agente secreto' tem quatro indicações ao Oscar; estatuetas serão entregues no dia 15 de março, em Los Angeles crédito: Victor Jucá/divulgação


A lista de prêmios de “O agente secreto” não para de crescer. Neste domingo (8/2), Wagner Moura foi eleito Melhor Ator pelo Paris Film Critics Awards, formado por críticos e jornalistas baseados em Paris, e também recebeu o Virtuoso Award no 41º Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

“O agente secreto” ainda conquistou outros seis prêmios – em um total de 10 indicações –, no Cinephile Society Awards (ICS Awards): Melhor Filme, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Atriz Coadjuvante (Tânia Maria), Melhor Direção de Elenco e Melhor Roteiro Original.

Os votantes do ICS Awards somam aproximadamente 170 profissionais da área do cinema, incluindo jornalistas, acadêmicos e historiadores.

Com esses resultados, o longa de Kleber Mendonça Filho totaliza agora 63 prêmios concedidos no Brasil e no exterior e segue ganhando espaço no circuito internacional. Na última semana, “O agente secreto” estreou nos cinemas da Itália e da Espanha e chega ao Reino Unido e Irlanda no dia 20 de fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Brasil, o filme que está indicado a quatro categorias do Oscar ultrapassou os 2 milhões de espectadores nas salas de cinema

Tópicos relacionados:

cinema cultura filme melhor-ator o-agente-secreto oscar premio wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay