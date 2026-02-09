Wagner Moura e 'O agente secreto' conquistam novos prêmios internacionais



A lista de prêmios de “O agente secreto” não para de crescer. Neste domingo (8/2), Wagner Moura foi eleito Melhor Ator pelo Paris Film Critics Awards, formado por críticos e jornalistas baseados em Paris, e também recebeu o Virtuoso Award no 41º Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, nos Estados Unidos.

“O agente secreto” ainda conquistou outros seis prêmios – em um total de 10 indicações –, no Cinephile Society Awards (ICS Awards): Melhor Filme, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Atriz Coadjuvante (Tânia Maria), Melhor Direção de Elenco e Melhor Roteiro Original.

Os votantes do ICS Awards somam aproximadamente 170 profissionais da área do cinema, incluindo jornalistas, acadêmicos e historiadores.

Com esses resultados, o longa de Kleber Mendonça Filho totaliza agora 63 prêmios concedidos no Brasil e no exterior e segue ganhando espaço no circuito internacional. Na última semana, “O agente secreto” estreou nos cinemas da Itália e da Espanha e chega ao Reino Unido e Irlanda no dia 20 de fevereiro.

No Brasil, o filme que está indicado a quatro categorias do Oscar ultrapassou os 2 milhões de espectadores nas salas de cinema.