Bad Bunny no Super Bowl: saiba por que todo mundo está pesquisando o show

O cantor porto-riquenho Bad Bunny dominou o topo das buscas do Google nesta segunda-feira (9/2). O motivo foi o show do intervalo do Super Bowl LX, realizado em Santa Clara, Califórnia, que entrou para a história. Com a performance de Bad Bunny, se tornou o primeiro artista latino a comandar o evento solo. A apresentação quebrou recordes de audiência, com mais de 135 milhões de espectadores, e foi marcada por uma poderosa celebração da cultura porto-riquenha e latina.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas no site, as buscas por Bad Bunny tiveram uma alta de mais de 1.000% após a apresentação. Outros termos relacionados, como dos cantores Ricky Martin e Lady Gaga, que fizeram participações especiais, também apareceram com destaque no Google Trends.

Uma ode à cultura latina

No palco, Bad Bunny trouxe referências diretas às suas raízes. O cenário incluiu elementos como palmeiras e representações de cana-de-açúcar, homenageando a herança caribenha. Ao cantar majoritariamente em espanhol, o artista reforçou a importância da representatividade em um dos maiores palcos do mundo. A performance ocorreu apenas uma semana após o artista vencer três prêmios Grammy, consolidando seu status global.

Críticas e debates

Apesar do sucesso, a escolha de Bad Bunny para o evento gerou debate. A performance, majoritariamente em espanhol, recebeu críticas de algumas figuras conservadoras e influenciadores, que questionaram a seleção do artista para um evento de tamanha magnitude na cultura americana.

Convidados especiais e momentos marcantes

O espetáculo contou com participações especiais de peso. Lady Gaga se juntou a Bad Bunny para um dueto surpreendente, enquanto o ícone latino Ricky Martin subiu ao palco para uma performance enérgica, elevando ainda mais a energia do estádio. Um dos poucos momentos em inglês do show foi quando Bad Bunny declarou "God bless America", seguido por uma saudação aos países das Américas, conectando-se com a audiência latina em todo o continente.