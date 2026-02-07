Poeta Adélia Prado recebe alta 20 dias depois de queda
A escritora estava internada em decorrência de fraturas provocadas por uma queda
A poeta Adélia Prado, de 90 anos, recebeu alta hospitalar após 20 dias internada em decorrência de uma queda, que provocou fraturas no fêmur, punho e cotovelo. O anúncio foi publicado, neste sábado (7/2), pela instituição onde ela estava sendo atendida, o Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro.
Na publicação, veiculada pelas redes sociais, o hospital informou que a notícia da alta de Adélia Prado é dada com “grande alegria”. A instituição também desejou à poeta “uma recuperação serena, com saúde, conforto e bem-estar”, além de agradecer à família da escritora.
Até a noite deste sábado (7/2), a família de Adélia Prado ainda não havia comentado sobre a alta da escritora. Durante o período de internação, atualizações do estado de saúde da poeta foram publicadas no perfil oficial dela no Instagram.
Em postagem no dia 4 de fevereiro, familiares informaram que Adélia permanecia em evolução clínica estável, sem intercorrências. "[Ela] encontra-se desperta, lúcida e orientada, alimentando-se por via oral e sem necessidade de oxigênio suplementar", informaram.
No dia 19 de janeiro, Adélia sofreu uma queda, que provocou fraturas no fêmur, punho e cotovelo. A poeta precisou passar por duas cirurgias e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No dia 28 de janeiro, ela recebeu alta da UTI.
O anúncio do acidente e da internação da escritora ocorreu no perfil oficial de Adélia Prado em 26 de janeiro. Na publicação, a família dela pediu orações para que a poeta saísse “vitoriosa nos próximos desafios”.