'O agente secreto' ultrapassa 2 milhões de espectadores
Longa de Kleber Mendonça Filho coleciona duas vitórias no Globo de Ouro e concorre a quatro estatuetas no Oscar
"O agente secreto", filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura que concorre a quatro estatuetas do Oscar, já ultrapassou 2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, número considerado alto para filmes nacionais.
O filme entra na sua 14ª semana em cartaz. A tendência é que o público diminua conforme o tempo passa, mas as vitórias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e de Melhor Ator para Moura no Globo de Ouro, seguidas pelas indicações ao Oscar, podem ter impulsionado pessoas a verem o filme nas salas de cinema.
No ano passado, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional, ultrapassou 5,6 milhões de espectadores no Brasil antes de sair de cartaz.
O longa protagonizado por Fernanda Torres representou um avanço importante para as bilheterias nacionais e foi o primeiro filme dramático a superar 2 milhões de espectadores depois da pandemia de Covid-19. Antes de "Ainda estou aqui", apenas as comédias "Minha irmã e eu" e "O auto da Compadecida 2" chegaram ao marco.