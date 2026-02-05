O cinema francês está de volta? 5 filmes da nova geração

O cinema francês está se reinventando, e uma nova geração de cineastas e atores está renovando a força da França no âmbito cinematográfico. Esses realizadores estão produzindo obras que conquistam os maiores prêmios do mundo e atraem a atenção do público.

Esses novos filmes exploram desde dramas familiares até questões sociais, provando que a cinematografia do país está mais viva do que nunca. Com uma identidade visual única, essas produções estão renovando o interesse pela sétima arte francesa em todo o mundo.

Para entender esse movimento, a reportagem aponta cinco produções recentes que são essenciais para quem deseja se atualizar e descobrir o que há de mais interessante no cinema francês contemporâneo.

Filmes que definem a nova cena francesa

‘Anatomia de uma queda’

Vencedor do Oscar de melhor roteiro original e da Palma de Ouro em Cannes, o filme de Justine Triet é um suspense judicial que se aprofunda nas nuances de um relacionamento. A trama acompanha uma escritora acusada de assassinar o marido e usa o julgamento para expor as complexidades, mentiras e verdades de uma vida a dois.

‘Titane’

Dirigido por Julia Ducournau, esse filme chocou o público, levando a Palma de Ouro em 2021. É uma obra de horror corporal que desafia qualquer classificação. A história segue uma mulher com uma placa de titânio na cabeça que embarca em uma jornada desafiadora explorando identidade, fuga e amor.

‘Retrato de uma jovem em chamas’

Considerado por muitos uma obra-prima moderna, o filme de Céline Sciamma é uma pintura em movimento. Ambientado no século 18, narra o amor proibido entre uma pintora e a mulher que ela foi contratada para retratar. A delicadeza da direção criou um dos romances mais aclamados da última década.

‘Petite maman’

Também dirigido por Céline Sciamma, “Petite Maman” retrata com delicadeza a história de uma criança que, após perder a avó, reencontra a casa onde sua mãe passou a infância. Ao explorar um bosque ali perto, a personagem principal encontra uma menina da sua idade construindo uma casa na árvore, e a trama se desenvolve por meio da relação construída pelas duas.

‘O acontecimento’

Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, o drama dirigido por Audrey Diwan aborda a luta de uma jovem para conseguir um aborto ilegal na França dos anos 1960. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Annie Ernaux e discute um tema que permanece extremamente atual e necessário.

